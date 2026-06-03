Reduceri estivale şi noutăţi literare la elefant.ro

Elefant.ro îşi întâmpină cititorii la Bookfest cu o gamă variată de oferte şi surprize. La standul lor, vizitatorii vor putea descoperi:

Reduceri estivale: mii de titluri în limba română şi engleză, incluzând bestsellere internaţionale şi noutăţi editoriale din domenii precum ficţiunea şi dezvoltarea personală.

Raftul BookTok: cărţi populare pe TikTok şi Instagram, disponibile la preţuri speciale.

Cărţi pentru copii: o selecţie generoasă dedicată cititorilor mici.

Ediţii de colecţie: titluri cu sprayed edges, coperte cartonate şi formate speciale, ideale pentru cadouri.

Tombola-surpriză: o iniţiativă menită să îmbogăţească bibliotecile vizitatorilor.

Cărtureşti aduce peste 20 de evenimente la Bookfest

Cărtureşti organizează un program amplu de evenimente, incluzând lecturi, dezbateri şi activităţi interactive. Printre momentele de neratat se numără:

Dialoguri unu la unu cu poeţi contemporani: Sub coordonarea poetei Svetlana Cârstean, vizitatorii pot întâlni autori precum Miguel Gane, Ion Agaci şi Anastasia Gavrilovici. Înscrierile se fac la inscrieri@carturesti.net.

Dezbatere despre literatura pentru copii: Matei Vişniec, câştigătorul Premiului „Cartea de Literatură a Anului” la Premiile Cărturino, va discuta despre starea literaturii româneşti pentru copii, alături de Ileana Achim şi Florentina Hojbota. Moderator: Luminiţa Corneanu.

Cartea audio versus cartea tipărită: Ana Antonescu, Ana Lotts-Nicolau şi Mihai Baranga vor analiza impactul cărţilor audio asupra industriei editoriale. Moderator: Sebastian-Raul Pavel.

În plus, Cărtureşti oferă ateliere creative cu Alexandra Mîrzac şi Adela Calistru, silent reading parties şi oportunitatea de a câştiga un rol în filmul „Comoara lui Harap-Alb” regizat de Igor Cobileanski. Programul detaliat poate fi consultat pe blogul Cărtureşti.

Editura Corint aduce peste 100 de noi titluri

Editura Corint participă la Bookfest cu o ofertă variată, incluzând literatură pentru adolescenţi, cărţi şcolare, ficţiune clasică şi contemporană, dar şi noutăţi din domeniul istoriei.

„Pentru editori, târgurile de carte sunt momente unice, în care ne întâlnim cu miile de cititori. Autorii, ilustratorii, redactorii, editorii – toţi cei care au făcut posibilă cartea – îi pot privi în ochi pe cititori şi le pot recomanda un titlu, o poveste, un autor”, a transmis editura.

Programul Bookfest 2026: Perioada și locul de desfășurare

În paralel cu febra examenelor, viața culturală din Capitală prinde viață. Salonul Internaţional de Carte Bookfest 2026 a debutat astăzi, 3 iunie, la Romexpo (Pavilioanele B1 și B2), și se va desfășura până pe 7 iunie 2026.

Evenimentul, devenit un punct central al literaturii contemporane, reuneşte editori, autori şi iubitori de carte din întreaga ţară. Marii participanți, printre care elefant.ro, Cărtureşti şi Editura Corint, au pregătit lansări și oferte speciale.

În 2025, târgul Bookfest organizat la București a înregistrat vânzări record, peste așteptări și aglomerație record în pavilionul de la Romexpo.

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