Echipele companiei de electricitate au intervenit rapid pe teren pentru a remedia avariile care au cauzat întreruperile.
Conform sursei, pana de curent a început în jurul orei 18.00, iar până la momentul publicării informaţiilor, o parte dintre gospodării au fost realimentate cu energie electrică.
Cu toate acestea, lucrările de remediere continuă pentru a asigura revenirea completă a alimentării în zonele afectate.
Locuitorii aşteaptă cu nerăbdare finalizarea intervenţiilor pentru a putea sărbători trecerea în noul an fără alte incidente. Autorităţile şi echipele de intervenţie fac tot posibilul pentru a soluţiona problema în cel mai scurt timp posibil.
