Donald Trump a negat mult timp orice legătură cu Epstein

O listă FBI cu acuzații legate de Trump – multe dintre ele par să provină din informații neverificate – se numără printre noile documente. Trump a negat mult timp orice fel de legătură cu Epstein.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că departamentul a finalizat acum analiza dosarelor Epstein iar Casa Albă „nu a supravegheat” procesul, informează CNN.

Conform adjunctului procurorului general, Todd Blanche, arhiva include peste 2.000 de înregistrări video şi 180.000 de imagini, majoritatea dintre ele având conţinut explicit, descris drept «pornografie».

🚨 Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act



🔗https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

Într-o conferinţă de presă, el a precizat că materialele care înfăţişează femei au fost cenzurate, cu excepţia celor în care apare Ghislaine Maxwell, complicea condamnată a lui Epstein, care ispăşeşte în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare în Statele Unite.

Alte 1.000.000 de documente așteaptă să fie publicate

Documentele sunt publicate în baza unei legi adoptate anterior de Congres, iar primele loturi, constând în zeci de mii de fişiere, au fost publicate încă din decembrie 2025.

Blanche a declarat că sunt necesare «mai multe săptămâni» pentru procesarea şi cenzurarea materialelor sensibile, menţionând că Departamentul Justiţiei şi FBI-ul au identificat peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi relevante pentru acest caz.

Publicările anterioare au dezvăluit o reţea complexă şi controversată construită de Epstein, un finanţist extrem de bogat, care a fost găsit mort în 2019 într-o închisoare din New York, unde era încarcerat în aşteptarea procesului pentru acuzaţii de abuz sexual sistematic asupra unor fete minore.

Cu toate acestea, noi documente ar putea arunca lumină asupra unor întrebări rămase fără răspuns, inclusiv asupra eventualilor complici ai lui Epstein. Singura persoană condamnată până acum în acest caz, în afara lui Epstein, este Ghislaine Maxwell.

Scandalul Epstein îi stârnește și pe republicani și pe democrați

Publicarea acestor materiale a fost forţată de presiunea exercitată de congresmeni republicani şi democraţi, care au colaborat pentru a adopta legea, în ciuda opoziţiei manifestate de Donald Trump.

Această reticenţă a fost criticată de unii susţinători ai săi, care văd în cazul Epstein o confirmare a teoriei conspiraţiei despre corupţia elitelor. «Scandalul Epstein continuă să fie un teren fertil pentru speculaţii şi teorii», au declarat surse citate de AFP.

Autorităţile americane au explicat procesul lent de publicare prin necesitatea de a proteja victimele, cenzurând numele şi imaginile acestora. Cu toate acestea, această abordare a generat acuzaţii privind o posibilă muşamalizare din partea administraţiei Trump.

