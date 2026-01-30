După 25 de ani de eforturi, Banca Națională de Multițesut este gata

Responsabil al Băncii Naționale de Multițesut, dr. Andrei Nica, de profesie medic ortoped, are o experiență vastă în domeniu: consilier al Agenției Naționale de Transplant (ANT) încă din 2005, fost director medical și fost director executiv al ANT. Visul său în ultimul sfert de secol a fost să vadă cu ochii o bancă de țesuturi în România pentru a da o șansă mai multor români la viață.

Clădirea în care va funcționa banca este finalizată, a fost o investiție masivă a Primăriei Capitalei prin ASSMB. ,,Din punctul meu de vedere, trebuie să intre oficial în patrimoniul spitalului. Recent a avut loc o vizită de lucru pentru a vedea stadiul final, iar acum suntem în etapa probelor tehnice și a acreditării. Urmează avizarea de către DSP ca unitate funcțională și, desigur, acreditarea de către ANT. Estimăm că în aproximativ două luni am putea fi operaționali”, a precizat dr. Nica.

Ce aduce nou această bancă pentru „români? Tipuri de țesuturi care vor fi stocate în Banca Națională de Multițesut

Dr. Andrei Nica: Este o schimbare totală de paradigmă. Până acum, ne limitam la partea musculo-scheletală (os-tendon) și cornee „fresh”( proaspătă). Odată cu această bancă, vom prelua și procesa piele, valve cardiace, tubulatură vasculară, artere și vene, piele și membrană amniotică.

Gândiți-vă că, până acum, corneea nu putea fi procesată optim în afara unui spațiu controlat. Acum vom avea „camere curate”, unde totul — de la bacteriologie la trasabilitate — este la standarde europene. Este mult mai sigur pentru pacient. De exemplu, membrana amniotică este vitală pentru acoperirea suprafețelor la marii arși, o resursă pe care nu o aveam stocată până acum.

Practic, vom prelucra și stoca țesuturi vitale care până acum nu puteau fi gestionate local, oferind astfel pacienților români acces rapid la mai multe tipuri de transplant.

Dr. Andrei Nica: „Prima Bancă de Multițesut din România, funcțională în două luni. Vom stoca în premieră cornee, valve cardiace și piele.”
Dr. Andrei Nica, coordonator Banca Națională de Multițesut

Cine va lucra în această „uzină de salvat vieți”, unică” în România?

Dr. Andrei Nica: Banca este unică prin complexitatea ei. Am gândit această Bancă de Multițesut inspirându-ne din experiența marilor centre din Franța și Europa, pentru a aduce în România cel mai înalt nivel de siguranță. Interesant este că vecinii noștri din Republica Moldova au o bancă de multițesut de aproape 10 ani.

Noi și Ungaria eram cumva „la coada” Europei din acest punct de vedere. Această investiție ne aliniază, în sfârșit, la standardele internaționale. În ceea ce privește personalul care va lucra, după ce vom avea organigrama, va fi nevoie de o instruire specifică.

Nu poți lucra într-o bancă de țesut fără școlarizare serioasă. Intenționăm să trimitem echipele la specializare în străinătate — în Franța, Spania, Italia sau Polonia. Avem nevoie de medici și asistenți care să știe să facă totul, de la prelevare la procesare tehnică în bancă.

Există liste de așteptare în acest moment pentru țesuturi? Cât de mare este nevoia…

Dr. Andrei Nica: Nevoia este uriașă. Stocurile noastre de os-tendon erau în scădere drastică pentru că se consumă imediat. Există liste de așteptare peste tot. Odată deschisă banca, vom avea mai multe posibilități de transplant. Nu vom mai fi limitați. Vom putea oferi grefe pentru intervenții complexe, cum ar fi instabilitățile globale de genunchi, unde se fac transplanturi de tendoane multiple.

Activitatea de prelevare în România nu stă pe loc. 8 grefe de os-tendon de la un singur donator. Cât de importante sunt acestea?

Dr. Andrei Nica: Sunt vitale! Stocurile noastre erau în scădere drastică, iar listele de așteptare sunt lungi peste tot în țară. Aceste 8 grefe recoltate recent ( zilele trecute) de la pacienți aflați în moarte cerebrală, pentru care familiile și-au dat acordul, sunt esențiale pentru alți pacienți. Ele se consumă imediat.

Chiar în timp ce vorbim, la Timișoara se efectuează proceduri de transplant de tendoane pentru cazuri de instabilitate globală de genunchi, care păreau imposibil de rezolvat. Avem două echipe de bază în prelevarea de țesuturi, la Târgu Mureș și Timișoara. Sunt tineri foarte dedicați. Dar pe zona de sud nu avem nicio echipă de prelevare de țesuturi.

Avem nevoie de cel puțin încă două-trei echipe eficiente și de specialiști școliți în băncile de multițesut din țări precum: Franța, Italia, Spania pentru noile tipuri de țesuturi pe care le vom gestiona. Această Bancă Națională de Multițesut este o resursă vitală care va schimba fața transplantului în România. Totul se va face într-un mediu controlat, cu siguranță maximă. Pentru pacienți, asta înseamnă un singur lucru: mai multe tipuri de transplant disponibile în țară și mai multe șanse la o viață normală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Tatăl unuia dintre cei 7 suporteri greci care au murit în accidentul din Timiș s-a prăpădit pe același drum, în urmă cu 15 ani
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Uluitor cum arată soția lui Florin Piersic! Anna Török nu a mai apărut de un an în public, dar acum a atras toate privirile! Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Wow, jos pălăria!
Viva.ro
Uluitor cum arată soția lui Florin Piersic! Anna Török nu a mai apărut de un an în public, dar acum a atras toate privirile! Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Wow, jos pălăria!
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Elle.ro
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
gsp
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
GSP.RO
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Parteneri
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Libertateapentrufemei.ro
Val de tragedii la “Chefi la cuțite” și la “MasterChef”! 11 bucătari talentați au murit în ultimii ani. Rând pe rând au plecat dintre noi. Azi s-a dus și “cuțitul de aur” din ultimul sezon. Durere și destine frânte
Imagini greu de privit de la accidentul în care a murit concurenta de la “Chefi la cuțite”! Fratele ei era la volan, iar tânăra nu a avut nicio șansă: “Am fost nevoiți să declarăm decesul la fața locului”
Avantaje.ro
Imagini greu de privit de la accidentul în care a murit concurenta de la “Chefi la cuțite”! Fratele ei era la volan, iar tânăra nu a avut nicio șansă: “Am fost nevoiți să declarăm decesul la fața locului”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

De ce s-au mărit prețurile la energie electrică în facturile Hidroelectrica din ianuarie 2026. Compania nu a scumpit lumina, dar tarifele sunt modificate
Știri România 15:41
De ce s-au mărit prețurile la energie electrică în facturile Hidroelectrica din ianuarie 2026. Compania nu a scumpit lumina, dar tarifele sunt modificate
Copilul de 13 ani din Timiș, bănuit de uciderea lui Mario Berinde, a fost luat de urgență din familie. Drepturile părinților, suspendate
Știri România 15:15
Copilul de 13 ani din Timiș, bănuit de uciderea lui Mario Berinde, a fost luat de urgență din familie. Drepturile părinților, suspendate
Parteneri
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Adevarul.ro
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
Fanatik.ro
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Elle.ro
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Cum a apărut Florin Piersic alături de soția sa, Anna Török. Gesturile dintre cei doi au atras toate privirile
Stiri Mondene 16:10
Cum a apărut Florin Piersic alături de soția sa, Anna Török. Gesturile dintre cei doi au atras toate privirile
În ce își investește banii Raluca Preda de la „Mireasa. Capriciile iubirii”. Vedeta Antena Stars a recunoscut: „Sunt echilibrată”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:24
În ce își investește banii Raluca Preda de la „Mireasa. Capriciile iubirii”. Vedeta Antena Stars a recunoscut: „Sunt echilibrată”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
ObservatorNews.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Primele de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, concurenta de la “Chefi la cuțite”, care este înmormântată chiar acum! Tânăra nu a avut nicio șansă. Mergea cu fratele la ziua mamei ei. E jale mare în familia din Israel
Libertateapentrufemei.ro
Primele de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, concurenta de la “Chefi la cuțite”, care este înmormântată chiar acum! Tânăra nu a avut nicio șansă. Mergea cu fratele la ziua mamei ei. E jale mare în familia din Israel
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
GSP.ro
Traian Băsescu, după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu: „Americii nu i-au ajuns toate medaliile! E incorect”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Un minor de 15 ani a recunscut că i-a luat viața unui copil de 12 ani, fără să ofere nicio explicație! Reacția judecătorului
KanalD.ro
Un minor de 15 ani a recunscut că i-a luat viața unui copil de 12 ani, fără să ofere nicio explicație! Reacția judecătorului

Politic

Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Politică 16:03
Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Politică 11:26
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan privind șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității Craiova. Exclusiv
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității Craiova. Exclusiv
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool
Spotmedia.ro
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool