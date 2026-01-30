

După 25 de ani de eforturi, Banca Națională de Multițesut este gata

Responsabil al Băncii Naționale de Multițesut, dr. Andrei Nica, de profesie medic ortoped, are o experiență vastă în domeniu: consilier al Agenției Naționale de Transplant (ANT) încă din 2005, fost director medical și fost director executiv al ANT. Visul său în ultimul sfert de secol a fost să vadă cu ochii o bancă de țesuturi în România pentru a da o șansă mai multor români la viață.

Clădirea în care va funcționa banca este finalizată, a fost o investiție masivă a Primăriei Capitalei prin ASSMB. ,,Din punctul meu de vedere, trebuie să intre oficial în patrimoniul spitalului. Recent a avut loc o vizită de lucru pentru a vedea stadiul final, iar acum suntem în etapa probelor tehnice și a acreditării. Urmează avizarea de către DSP ca unitate funcțională și, desigur, acreditarea de către ANT. Estimăm că în aproximativ două luni am putea fi operaționali”, a precizat dr. Nica.

Ce aduce nou această bancă pentru „români? Tipuri de țesuturi care vor fi stocate în Banca Națională de Multițesut

Dr. Andrei Nica: Este o schimbare totală de paradigmă. Până acum, ne limitam la partea musculo-scheletală (os-tendon) și cornee „fresh”( proaspătă). Odată cu această bancă, vom prelua și procesa piele, valve cardiace, tubulatură vasculară, artere și vene, piele și membrană amniotică.

Gândiți-vă că, până acum, corneea nu putea fi procesată optim în afara unui spațiu controlat. Acum vom avea „camere curate”, unde totul — de la bacteriologie la trasabilitate — este la standarde europene. Este mult mai sigur pentru pacient. De exemplu, membrana amniotică este vitală pentru acoperirea suprafețelor la marii arși, o resursă pe care nu o aveam stocată până acum.

Practic, vom prelucra și stoca țesuturi vitale care până acum nu puteau fi gestionate local, oferind astfel pacienților români acces rapid la mai multe tipuri de transplant.

Dr. Andrei Nica, coordonator Banca Națională de Multițesut

Cine va lucra în această „uzină de salvat vieți”, unică” în România?

Dr. Andrei Nica: Banca este unică prin complexitatea ei. Am gândit această Bancă de Multițesut inspirându-ne din experiența marilor centre din Franța și Europa, pentru a aduce în România cel mai înalt nivel de siguranță. Interesant este că vecinii noștri din Republica Moldova au o bancă de multițesut de aproape 10 ani.

Noi și Ungaria eram cumva „la coada” Europei din acest punct de vedere. Această investiție ne aliniază, în sfârșit, la standardele internaționale. În ceea ce privește personalul care va lucra, după ce vom avea organigrama, va fi nevoie de o instruire specifică.

Nu poți lucra într-o bancă de țesut fără școlarizare serioasă. Intenționăm să trimitem echipele la specializare în străinătate — în Franța, Spania, Italia sau Polonia. Avem nevoie de medici și asistenți care să știe să facă totul, de la prelevare la procesare tehnică în bancă.

Există liste de așteptare în acest moment pentru țesuturi? Cât de mare este nevoia…

Dr. Andrei Nica: Nevoia este uriașă. Stocurile noastre de os-tendon erau în scădere drastică pentru că se consumă imediat. Există liste de așteptare peste tot. Odată deschisă banca, vom avea mai multe posibilități de transplant. Nu vom mai fi limitați. Vom putea oferi grefe pentru intervenții complexe, cum ar fi instabilitățile globale de genunchi, unde se fac transplanturi de tendoane multiple.

Activitatea de prelevare în România nu stă pe loc. 8 grefe de os-tendon de la un singur donator. Cât de importante sunt acestea?

Dr. Andrei Nica: Sunt vitale! Stocurile noastre erau în scădere drastică, iar listele de așteptare sunt lungi peste tot în țară. Aceste 8 grefe recoltate recent ( zilele trecute) de la pacienți aflați în moarte cerebrală, pentru care familiile și-au dat acordul, sunt esențiale pentru alți pacienți. Ele se consumă imediat.

Chiar în timp ce vorbim, la Timișoara se efectuează proceduri de transplant de tendoane pentru cazuri de instabilitate globală de genunchi, care păreau imposibil de rezolvat. Avem două echipe de bază în prelevarea de țesuturi, la Târgu Mureș și Timișoara. Sunt tineri foarte dedicați. Dar pe zona de sud nu avem nicio echipă de prelevare de țesuturi.

Avem nevoie de cel puțin încă două-trei echipe eficiente și de specialiști școliți în băncile de multițesut din țări precum: Franța, Italia, Spania pentru noile tipuri de țesuturi pe care le vom gestiona. Această Bancă Națională de Multițesut este o resursă vitală care va schimba fața transplantului în România. Totul se va face într-un mediu controlat, cu siguranță maximă. Pentru pacienți, asta înseamnă un singur lucru: mai multe tipuri de transplant disponibile în țară și mai multe șanse la o viață normală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE