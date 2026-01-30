Obligația pentru aceste persoane, printre care se regăsesc cele cu drepturi de autor, profesori cu venituri din meditații, alte activități independente, a intrat în vigoare de la 15 ianuarie (deși un ordin ANAF pentru înființarea registrului a fost publicat mai târziu în Monitorul Oficial).

Măsura introduce o perioadă de tranziție pentru contribuabilii care desfășoară activități economice pe baza CNP, oferindu-le timp suplimentar pentru adaptare și testarea funcționalităților platformei, relatează Profit.ro.

„O altă modificare are în vedere introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026.

Acest termen le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcțională a platformei, precum și un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeași amânare”, a transmis Guvernul.

Pentru contribuabilii deja înregistrați în sistemul e-Factura, există posibilitatea de a solicita o ieșire temporară din registru. Cei care nu s-au înscris încă vor trebui să completeze această formalitate cu cel puțin trei zile înainte de termenul limită din 2026, conform Profit.ro.

