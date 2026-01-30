Adela Popescu a intrat din nou în sala de sport, hotărâtă să fie în cea mai bună formă până la următorul sezon al emisiunii Insula Iubirii, care va fi filmat în Thailanda.

Fosta vedetă PRO TV va fi din nou prezentă alături de soțul ei, Radu Vâlcan, în Thailanda, în perioada filmărilor pentru Insula Iubirii.

Actrița a povestit pe rețelele de socializare că a fost mustrată de Carmen, terapeuta vedetelor, și că i-a promis că de data aceasta va lua lucrurile foarte în serios.

„N-am fost cea mai cuminte fată în ultimul timp, așa că am primit mustruluiala meritată de la Carmen. Dar i-am promis că tura asta, când merg la filmările soțului în Thailanda, voi fi top model internațional global intergalactic. De două ori pe săptămână la ea, sport și dietă.

Și, mie mi-e frică să nu mă țin de promisiuni în fața ei. Vă întrebați de ce? Pentru că nu o cunoașteți”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Adela Popescu s-a retras de ceva timp de pe micile ecrane, pentru a se dedica total educației celor trei băieți pe care îi are cu Radu Vâlcan. Chiar dacă se simte fericită și împlinită, vedetei îi este dor de televiziune și a declarat în repetate rânduri că așteaptă acel proiect care să o mulțumească, pentru a reveni.

„Abia aștept! Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine, că o să dau tot ce am mai bun. Sigur că da, și o să vină!”, a declarat Adela Popescu încrezătoare. Adela Popescu a explicat recent, de ce ea și Radu Vâlcan au ales să nu posteze imagini cu copiii lor în spațiul public. „Noi nu am postat poze cu copiii noștri.

Sunt copii din clasă, de exemplu la Alexandru, care știu că sunt băieții noștri, dar cei mici nu ne știu pe mine și pe Radu, că noi nu suntem pe targetul copiilor mici.

Alex e clasa a II-a, are 8 ani. Le mai spun părinții că noi suntem Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar ei nu ne știu. Și atunci e totul chill și mereu ne felicităm că am decis să nu îi expunem pentru că pot apărea complicații. Noi până acum am fost liniștiți, nu am avut probleme”, a mai declarat Adela Popescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE