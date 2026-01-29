Rafturi și raioane imense

Nu este de mirare că joi, 29 ianuarie 2026, la ora 8.00, era o mulțime de oameni în fața noului supermarket Lidl care și-a deschis porțile în Muret, Franța.

Ultimul concept al lanțului, acest magazin spațios, cu amenajări și servicii moderne, are o suprafață de 1.840 mp și 3 etaje. „Ceea ce îl face, în prezent, cel mai mare magazin Lidl din lume”, a subliniat joi, la inaugurare, noul său director, Patrice Casanave.

Noutatea constă în raioanele de produse proaspete, fructe și legume, carne, amenajate pe verticală. Totodată, clienții sunt întâmpinați de rafturi imense pentru produse congelate, un raion de vinuri și case de marcat automate.

Acest magazin Lidl face parte din programul de modernizare a infrastructurii lanțului, inițiat în urmă cu aproximativ zece ani. Cu un punct de vânzare de proximitate, mai prietenos și mai durabil, lanțul intenționează să câștige și mai multă cotă de piață.

Vechiul magazin Lidl, care a fost demolat în primăvara anului trecut pentru a face loc noii clădiri, era deja unul dintre cele mai frecventate din regiunea Toulouse.

O arhitectură durabilă

Pentru a răspunde constrângerilor amplasamentului din nordul orașului, „proiectul a fost conceput într-un mod inovator pe trei etaje. Clădirea are, de asemenea, o terasă pe acoperiș pentru pauzele angajaților, precum și o fațadă vitrată pentru a oferi mai multă luminozitate și a crea o atmosferă primitoare”, arată Hélène Vivien, responsabilă regională imobiliară Lidl.

Clădirea integrează materiale ecologice, echipamente cu consum redus de energie și 100% energie electrică verde, cu 1.102 mp de panouri fotovoltaice.

La parter se află o parcare acoperită cu 61 de locuri, cu acces direct la magazin. În exterior, sunt disponibile 70 de locuri suplimentare, precum și 4 stații de încărcare electrică. 997 mp de parcare au fost realizați cu pavele drenante, pentru a permite apei de ploaie să se infiltreze direct în sol, în loc să se scurgă în rețelele de canalizare.

Lidl va deschide în București cel mai mare magazin din România

Lidl va deschide cel mai mare magazin din România în zona Obor din București. Supermarketul va avea o suprafață de 3.265 mp și se estimează că va fi inaugurat în 2026, potrivit Economica.net.

Un nou magazin Lidl, cel mai mare din România, va fi deschis în zona Obor din București, conform Economica.net. Acesta va face parte din proiectul SkyLight Residence, dezvoltat de InteRo Property Development.

Lidl, parte a grupului Schwarz, operează în prezent peste 12.600 de magazine și peste 230 de centre logistice în 31 de țări.

Primul magazin Lidl din lume a fost deschis în 1973

Lidl este un lanț internațional de magazine de tip discount cu o istorie ce începe în Germania în anul 1930. Inițial, compania a fost înființată de familia Schwarz sub numele „Lidl & Schwarz KG” și comercializa produse alimentare în regim en gros.

Primul magazin Lidl de tip modern a fost deschis în 1973, în localitatea Ludwigshafen, Germania, urmând modelul magazinelor de discount. Numele „Lidl” provine de la Ludwig Lidl, un asociat al familiei Schwarz, al cărui nume a fost cumpărat pentru a fi folosit comercial în 1977, când compania a început să se concentreze pe extinderea pe piețele de retail de discount.











