„Am discutat cu Nicuşor Dan despre proiecte energetice comune, care pot îmbunătăţi semnificativ securitatea energetică a Ucrainei şi a României”, a scris Volodimir Zelenski pe contul său de X.

Potrivit șefului statului ucrainean, discuţiile vor continua la nivel ministerial. „Este important să realizăm totul. Echipele noastre vor continua discuţiile la nivel ministerial”, a subliniat Zelenski.

La finalul mesajului, Zelenski a mulțumit poporului român pentru sprijin. „Mulţumesc domnului preşedinte şi poporului român pentru sprijin”, a transmis șeful statului ucrainean.

Administraţia Prezidenţială a confirmat pentru News.ro convorbirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski, fără a oferi alte detalii pe acest subiect.

