Anul trecut, Jorge și-a lansat prima carte, „Ceapa sufletului”, în care vorbește despre trăirile lui, astfel că am fost curioși care este cel mai toxic obicei emoțional al său.

„Cel mai toxic obicei al meu a fost dependența de suferință. Ani de zile nici nu mi-am dat seama că o car după mine. Mă obișnuisem atât de mult cu durerea, cu drama, cu tensiunea interioară, încât ajunsesem să cred că așa funcționez eu. Că dacă nu e greu, nu e real. Că dacă nu doare, ceva nu e în regulă. E înșelător, pentru că suferința îți dă senzația că ești profund, că ești implicat, că trăiești intens. Dar, de fapt, te ține blocat! Te face să repeți aceleași scenarii, să alegi aceiași oameni, să trăiești aceleași emoții, doar pentru că sunt familiare”, a spus Jorge, în exclusivitate pentru Libertatea.

Și, pentru că se numește „Ceapa sufletului” cartea pe care a scris-o, l-am întrebat pe artist care a fost primul „strat” pe care a simțit că vrea să-l dea jos când a început să scrie.

„Primul «strat» a fost frica de a mă arăta așa cum sunt, fără roluri, fără măști. Autentic! A fost momentul în care am recunoscut că, oricât aș cânta sau aș juca un personaj, tot eu rămân cu mine seara, cu familia mea și cu trăirile mele”, a afirmat fostul prezentator de la „România dansează”, emisiune difuzată în trecut de Antena 1, și de la „Masked Singer”, fost show de la PRO TV.

Celebrul artist născut în Constanța ne-a vorbit și despre lucrurile care îl ajută să se vindece, dar și care sunt cuvintele pe care le-a rostit când a rămas singur și nu găsea ajutor.

„Liniștea și rugăciunea! Liniștea când sunt prezent. Momentele în care simt că nu trebuie să demonstrez nimic, să explic nimic, să fiu nimic altceva decât sunt. Rugăciunea vine la pachet cu această liniște, pentru că îmi amintește că nu sunt singur în lumea asta complicată. Chiar am zis într-o zi când rămăsesem singur și trebuia să fac ceva și nu găseam ajutor nicăieri: «Nu sunt singur. Îl am pe Dumnezeu»! Mi-a dat super putere”, a încheiat Jorge interviul pentru Libertatea.