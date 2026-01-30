O femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani și-a pierdut viața joi, în urma unui accident rutier grav produs între un autoturism și un camion, la intersecția Telalim, în regiunea Neghev din Israel, anunță mako.co.il. Victima este Tal Berkovich, cunoscută publicului din România după participarea la „Chefi la cuțite” 2025.

Potrivit informațiilor apărute în presa israeliană, Tal Berkovich se afla în Israel pentru a-și vizita familia. Ea a postat în urmă cu câteva ore o fotografie cu mesajul „acasă”. În mașină se afla și fratele ei, Gil, în vârstă de 40 de ani. Cei doi se îndreptau către aniversarea mamei lor în momentul în care autoturismul a intrat în coliziune cu un camion.

Echipajele de pompieri ajunse la fața locului au intervenit pentru a o extrage pe femeie din mașina grav avariată. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, decesul acesteia a fost declarat la fața locului.

Un paramedic al serviciului de urgență Magen David Adom (MDA), Anas Al Aasam, a descris scena dramatică: „Am văzut un autoturism distrus complet, iar în interior era o femeie de aproximativ 40 de ani, inconștientă, cu traumatisme extrem de severe. În timpul operațiunilor de descarcerare efectuate de pompieri, am realizat evaluările medicale necesare, însă, din păcate, rănile erau incompatibile cu viața și nu am putut decât să constatăm decesul.”

Fratele lui Tal Berkovich e internat în stare critică

Fratele acesteia a fost găsit inconștient, cu un traumatism cranian sever, și a fost transportat în stare critică la Centrul Medical Soroka din Beer Sheva. Șoferul camionului a suferit răni ușoare și a fost, de asemenea, transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Tal Berkovich s-a născut în Kiryat Tivon și a avut o carieră artistică diversă înainte de a deveni cunoscută publicului larg. A activat în Baletul Israelian și în compania de dans Bat-Dor, iar ulterior a avut un rol în emisiunea satirică „Paparazzi” (2006–2007). După acea perioadă, s-a mutat la Londra pentru a studia actoria.

În România, Tal Berkovich a devenit cunoscută după participarea la „Chefi la cuțite 2025”, unde a impresionat prin talentul său culinar și personalitatea puternică.

Autoritățile israeliene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Cine a fost Tal Berkovich, concurenta de la „Chefi la cuțite”

Tal Berkovich a fost cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu, la „Chefi la cuțite” 2025. Tânăra pe jumătate româncă și născută în Israel i-a cucerit pe jurați cu preparatul său, iar povestea ei de viață i-a emoționat pe toți.

„M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist. M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca model. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londa am studiat actoria și teatrul, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie”, a povestea aceasta la testimonial.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!”, i-a spus chef Ștefan Popescu, făcându-i lui Tal o bucurie uriașă.