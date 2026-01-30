Intervenția ministrului de Externe al Ungariei pentru plata amenzii primite de FK Csíkszereda

Comisia de Disciplină a FRF a transmis, pe 28 ianuarie, că „în temeiul art. 54.6 din RD, se sancționează clubul FK Csíkszereda cu penalitate sportivă de 25.312,50 lei”. Articolul citat reglementează pedepsele pentru expresii discriminatorii, denigratoare, rasiste sau xenofobe. FK Csíkszereda a câștigat cu 1-0 meciul din campionatul României desfășurat pe 18 ianuarie împotriva FC Botoșani.

Ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó, care este și președintele clubului de fotbal Honvéd, și Gábor Kubatov, președintele echipei Ferencváros, au stabilit ca cele două cluburi din Ungaria să plătească împreună amenda aplicată echipei Csíkszereda.

Acest lucru a fost anunțat într-un videoclip de Péter Szijjártó.

„A apărut vestea că Federația Română de Fotbal a sancționat echipa de fotbal Cșíkszereda, tocmai pentru că fanii Csíkszereda au fluturat steaguri maghiare și secuiești la ultimul lor meci. Federația Română a calificat acest lucru drept o amenințare cu xenofobie și rasism. Evident, acest lucru este inacceptabil, revoltător, iar astfel de decizii nu își au locul în Europa secolului XXI. De aceea, l-am contactat imediat pe prietenul meu Gábor Kubatov, președintele Fradi (prescurtare Ferencváros), și am decis ca Fradi și Honvéd să plătească împreună penalizarea echipei de fotbal Csíkszereda. Nu vom permite Federației Române de Fotbal să pună clubul de fotbal Cxíkszereda într-o situație dificilă sau, dacă este necesar, să îl distrugă cu astfel de decizii”, a declarat Péter Szijjártó, ministrul de Externe al Ungariei și președinte clubului Honvéd, în videoclip.

Amendă plătită pentru „frații noștri de peste graniță”

„Clubul Ferencvárosi Torna consideră amenda inacceptabilă și nejustificată, clubul nostru va plăti integral amenda împreună cu Budapest Honvéd FC în loc de FK Csíkszereda”, a transmis și Ferencváros. Președintele clubului, Gábor Kubatov, a postat și un videoclip pe pagina sa de Facebook cu textul „Frații noștri de peste graniță se pot baza întotdeauna pe noi!”.

FK Csíkszereda va face apel împotriva deciziei FRF, a anunțat clubul din Superliga României într-un comunicat. De asemenea, Zoltán Szondy, președintele Cxíkszereda, le-a mulțumit lui Honvéd și Ferencváros pentru gestul făcut. Dacă apelul echipei va fi acceptat, banii vor fi returnați celor două cluburi maghiare, a subliniat acesta.

FK Csíkszereda ocupă locul 14 în clasamentul campionatului românesc, cu 19 puncte acumulate după 23 de etape. Următorul meci al echipei din Miercurea Ciuc va fi pe 1 februarie, la ora 20:00, la București împotriva FCSB.

