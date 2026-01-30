Cafeaua maschează oboseala, nu o elimină

Cafeina, principalul ingredient activ din cafea, nu adaugă energie suplimentară, ci blochează temporar receptorii de oboseală din creier. Deși senzația de alertă apare rapid, ea este de scurtă durată, uneori durând doar 30 de minute. După această perioadă, corpul revine la starea inițială de epuizare, iar șoferii pot simți o scădere bruscă a tonusului general.

„Cafeaua este doar un paliativ temporar, maschează oboseala, dar nu o tratează”, explică experții. Aceasta poate deveni chiar un factor de risc, mai ales în cazul șoferilor care se bazează pe ea pentru a rămâne vigilenți pe drum.

De ce apare somnolența după consumul de cafea?

Fenomenul somnolenței post-cafea are la bază efectul bifazic al băuturii asupra sistemului nervos. În prima fază, cafeina stimulează temporar creierul, însă când acest efect dispare, compuși precum teobromina, cu efect calmant, încep să acționeze. Rezultatul? O stare accentuată de relaxare, letargie musculară și o dorință irezistibilă de a închide ochii.

Mai mult, acumularea de oboseală ignorată în timpul acestei „vioiciuni artificiale” face ca nevoia de odihnă să reapară cu o intensitate dublă, punând în pericol siguranța rutieră.

Cafea măcinată sau instant? Diferențele contează

Alegerea tipului de cafea consumată poate influența semnificativ starea șoferului. Cafeaua din boabe proaspăt măcinate conține o concentrație mai mare de cafeină, oferind un impuls rapid de atenție, dar temporar.

În schimb, cafeaua instant, procesată industrial, pierde o bună parte din cafeină, păstrând însă compuși relaxanți precum teobromina. Aceasta din urmă poate provoca somnolență mai rapid decât cafeaua tradițională, făcând-o o opțiune mai puțin sigură pentru șoferi.

Ce alternative există pentru a rămâne vigilenți?

Experții în siguranța rutieră subliniază că nicio băutură sau stimulent artificial nu poate înlocui eficiența unei pauze bine planificate. „Cea mai bună soluție este o oprire scurtă într-un loc sigur”, recomandă specialiștii. Ieșirea din mașină pentru câteva minute, combinată cu mișcare fizică ușoară, ajută la activarea circulației sângelui și oxigenarea creierului.

Pe lângă reducerea oboselii vizuale și a efectului de „vedere în tunel”, aceste pauze oferă șoferilor o stare de claritate mentală și siguranță pentru partea rămasă a călătoriei

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE