Numărul cetățenilor români din Regatul Unit a crescut cu 10% față de cifrele publicate acum șase luni, potrivit estimărilor oficiale, citate de RFI.

Datele publicate joi de ONS acoperă media estimată a populațiilor de o anumită naționalitate pe perioada de un an, 1 iulie 2018 – 30 iunie 2019.

La ora actuală, cetățenii români sunt pe locul 2 în Regatul Unit după polonezi – 902.000, dar înaintea cetățenilor Indiei – 351.000 și Republicii Irlanda – 322.000.

La Londra cetățenii români sunt în continuare cei mai numeroși străini –

163.000, urmați de cetățenii Poloniei – 147.000.

Următoarele mari concentrări de cetățeni români sunt în West Midlands – 58.000, Estul Angliei – 49.000 și Estul Angliei – 47.000.

În ceea ce privește locul nașterii, dintre cei 457.000 de cetățeni români, 434.000 sunt născuți în România, iar 18.000 dețin cetățenie britanică.

Numărul mare de români din Regatul Unit a fost vizibil și la ultimele runde de alegeri. La turul al doilea al recentelor alegeri prezidențiale, spre exemplu, au votat în Regatul Unit peste 170.000 de alegători dintre care peste 72.000 la Londra.

Fără emoții după Brexit, asigură Iohannis



Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, că niciun român nu trebuie să aibă emoții în ce privește statutul pe care îl va avea după Brexit.

Drepturile la muncă, la asigurări sociale, pensii și așa mai departe sunt foarte bine protejate Președintele Klaus Iohannis:

Președintele a mai spus că românii din Regatul Unit nu vor fi afectați de un Brexit fără acord.

„În cazul mai puțin probabil, dar nu poate fi exclus, al unui Brexit fără Acord, vom fi în situația de a negocia aceste drepturi într-un cadru bilateral. Și în această situație suntem bine pregătiți. Eu am avut discuții aprofundate, detaliate cu prim-miniștrii britanici, și cu doamna May, și cu actualul prim-ministru, și am constat că există o dorință reciprocă de a proteja drepturile cetățenilor în bilateral și, în acest sens, nu am nicio emoție că vom ajunge foarte rapid la un Acord convenabil și care îi va proteja bine pe românii din Mare Britanie”, a asigurat Iohannis.

Deci, și într-o situație, și în alta, românii vor fi protejați, vor exista acorduri bilaterale sau Acordul mare pe Brexit și nu văd niciun motiv de îngrijorare. Repet, prefer, de departe, un Brexit cu acord, dar noi, România, suntem bine pregătiți și pentru cealaltă variantă. Președintele Klaus Iohannis:

