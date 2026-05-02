Ademeniți cu un presupus „bonus de bun venit” în valoare de 20.000 de dolari

Șase sute de peruani au plecat spre Rusia în octombrie 2025 cu presupuse contracte de muncă în sectoare civile, ca bucătari, taximetriști, agenți de pază și chiar ingineri.

Ofertele financiare erau ademenitoare, cu promisiuni de salarii cuprinse între 2.600 și 4.000 de dolari pe lună (de câteva ori mai mari decât salariul mediu din capitala statului Peru), precum și un „bonus de bun venit” de 20.000 de dolari.

🇵🇪🇷🇺🇺🇦 | GUERRA UCRANIA-RUSIA: Peruanos captados por reclutadores en redes sociales denuncian ser enviados a la primera línea de combate en Rusia bajo engaños. Testimonios revelan que son obligados a invertir su primer sueldo en equipos y que a algunos les dicen que solo se les… pic.twitter.com/w38PggU7hj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 28, 2026

Procesul de recrutare a fost organizat de o companie înregistrată în Columbia. Însă, înainte de plecare, peruanii au fost forțați să semneze contracte în limba rusă pe care nu le înțelegeau. Totuși, atrași de ofertele financiare generoase, mai ales de „bonusul de bun venit”, ei le-au semnat și au plecat cu speranța că le vor oferi o viață mai bună celor de acasă.

Sechestrați imediat după sosirea în Rusia

Odată sosiți în Rusia, autoritățile le-au luat toate documentele, i-au obligat să efectueze un scurt antrenament militar și i-au aruncat pe câmpul de luptă din Ucraina.

Potrivit avocatului Percy Salinas, cel puțin 13 peruani au fost uciși în războiul din Ucraina. Unul dintre ei este Ronald Rojas Alcantra, un tânăr de 25 de ani care s-a dus în Rusia să lucreze ca agent de pază. Sora sa a declarat la un post de radio local că tânărul a murit după ce a fost rănit pe 29 aprilie și nu a primit îngrijiri medicale adecvate.

De asemenea, mai mulți peruani au fost răniți, inclusiv un bărbat în vârstă de 63 de ani care s-a dus în Rusia crezând că va lucra ca „bucătar”.

Ukrainian paratroopers rescued a wounded Peruvian who says he was coerced into fighting for Russian forces after being lured to Moscow with a job offer.



This is his story ⬇️ pic.twitter.com/WPVdlZWiDL — UNITED24 Media (@United24media) April 30, 2026

Un alt avocat, Marcelo Tataje, care consiliază familiile peruanilor plecați în Rusia, a declarat că au fost depuse 135 de reclamații de dispariție și că există informații despre alte 250 de posibile cazuri similare.

Cei doi avocați susțin că zece peruani au reușit să fugă de autoritățile ruse și să se refugieze în ambasada țării lor din Moscova, dar misiunea diplomatică ar fi refuzat să-i adăpostească și le-ar fi recomandat să părăsească Rusia pe cont propriu.

Răspunsul grosolan al Ambasadei ruse la Lima

Ministerul de Externe de la Lima neagă această acuzație și spune că are 130 de solicitări de repatriere făcute de rudele din țară.

În plus, Ministerul de Externe de la Lima l-a convocat pe atașatul comercial al Moscovei în Peru pentru o discuție privind situația cetățenilor peruani ademeniți în Rusia cu contracte fictive de muncă. MAE de la Lima a subliniat că cetățenii peruani trebuie să obțină permisiunea guvernului pentru a servi în forțele armate străine.

Pe 30 aprilie, Ambasada Rusiei în Peru a emis o declarație „ca răspuns la preocupările familiilor peruane cu privire la rudele lor care au semnat contracte de serviciu militar cu Forțele Armate Ruse”. Misiunea diplomatică rusă susține că peruanii s-au înrolat voluntar și că le „respectă profund decizia” de a „apăra suveranitatea și securitatea” Rusiei. De asemenea, pretinde că este gata să facă demersuri pentru a obține informații despre situația lor. Această declarație neagă practic toate acuzațiile aduse de rude.

În aceeași zi, rudele peruanilor prinși fără voia lor în război au organizat un protest în fața Ambasadei Rusiei la Lima. O protestatară a declarat pentru ziarul Le Republica că tatăl ei și alți 25 de peruani au fost atrași în Rusia sub pretextul unei călătorii turistice. Potrivit acesteia, în timpul ultimei lor comunicări, tatăl ei a raportat că el și concetățenii săi urmau să fie trimiși pe front pe 15 mai. De asemenea, a spus că erau epuizați fizic și trăiau în condiții mizerabile.