Decizie bruscă după doar cinci ani de activitate

Școala, care funcționa de doar cinci ani și avea în jur de 200 de elevi cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani, a explicat decizia prin dificultățile financiare cauzate de scăderea numărului de înscrieri.

În e-mailul trimis părinților, conducerea școlii a menționat: „Climatul economic dificil și presiunile fiscale asupra școlilor independente au dus la o scădere a numărului de elevi în întreaga țară. În cazul nostru, un număr tot mai mare de părinți au întâmpinat, în ultimele luni, dificultăți în a plăti taxele de școlarizare. Prin urmare, suma datorată școlii a crescut în această perioadă, ceea ce reprezintă o povară financiară nesustenabilă pentru Kings House Moorlands”.

Reacții de indignare din partea părinților

Părinții au fost luați prin surprindere de această închidere neașteptată. E-mailul care anunța decizia a fost trimis la ora 16.30, iar porțile școlii s-au închis definitiv la ora 17.00.

Irsa Malik, o mamă a doi copii care învățau la această școală, și-a exprimat frustrarea: „N-am închis niciun ochi noaptea trecută”, a declarat ea, adăugând: „Nu există nicio certitudine cu privire la ce se va întâmpla în continuare”.

Malik a precizat că a plătit 10.000 de lire sterline pentru fiecare copil în taxe de școlarizare și alte 3.000 de lire pentru mese, rechizite și o excursie școlară programată în mai: „Nu există nicio modalitate de a recupera acei bani…”.

Inclusiv cadrele didactice au aflat de decizie cu doar 30 de minute înainte ca părinții să fie anunțați. Un profesor de geografie, vizibil afectat, a declarat: „Este atât de nedrept”, fără să-și poată stăpâni lacrimile.

Autoritățile caută soluții pentru relocarea elevilor

Consiliul local din Luton a anunțat că încearcă să găsească soluții pentru ca elevii să fie relocați cât mai rapid în alte școli: „Prioritatea noastră este să ajutăm părinții să găsească un loc într-o școală nouă. Vrem ca acest lucru să fie realizat cât mai rapid și eficient posibil”.

Între timp, părinții afectați de situație rămân îngrijorați pentru viitorul educațional al copiilor lor, în timp ce mulți se întreabă dacă își vor recupera vreodată sumele investite în educația acestora.

