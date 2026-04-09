SUV-urile nu mai impresionează ca înainte

SUV-urile au ajuns peste tot. Sunt mai mari, mai înalte și mai scumpe decât acum câțiva ani, dar, în același timp, au început să semene din ce în ce mai mult între ele.

Exact asta spune și șeful de design Stellantis, care consideră că segmentul a devenit „plictisitor”. În opinia lui, producătorii au mers prea mult pe aceeași rețetă, iar rezultatul este o piață plină de mașini similare, fără identitate clară.

De ce nu mai funcționează formula clasică

Succesul SUV-urilor a venit din poziția înaltă la volan, spațiul generos și senzația de siguranță. Problema este că aceste avantaje au fost replicate de toată lumea.

Astăzi, diferențele dintre modele sunt din ce în ce mai mici, iar designul a devenit previzibil. Pentru clienți, în special pentru cei tineri, asta înseamnă mai puțin interes și mai puțină emoție.

Ce vor, de fapt, tinerii

Potrivit designerului Stellantis, noua generație nu mai caută doar dimensiune sau imagine.

Tinerii vor:

  • mașini mai mici și mai ușor de folosit în oraș 
  • design diferit, care să iasă în evidență 
  • produse care transmit personalitate, nu doar statut 

Tendința se vede deja în piață. Producătorii încep să revină la modele mai compacte și mai emoționale, precum noul Mercedes SL, care, deși nu este ieftin, merge clar pe ideea de mașină de plăcere, nu de utilitate.

Inclusiv branduri cunoscute pentru robustețe sau modele „serioase” experimentează din nou cu formate mai mici. Subaru, de exemplu, a readus în discuție modele cu două uși și design mai jucăuș, semn că există cerere pentru altceva decât SUV-uri.

În zona sport, direcția este și mai clară. Porsche pregătește un Cayman electric, ceea ce arată că inclusiv în era electrificării există interes pentru mașini compacte, orientate spre experiență, nu doar spre eficiență.

Chiar și SUV-urile încep să fie regândite. Nu mai este vorba doar despre modele mari, ci despre variante mai mici și mai ușor de folosit în oraș, exact cum se discută deja despre un posibil „mini G-Class”.

Ce urmează pentru industrie

Declarațiile vin într-un moment în care producătorii investesc masiv în electrificare, iar multe modele noi sunt construite pe platforme comune.

Asta face diferențierea și mai dificilă. Dacă tehnologia este similară, designul devine unul dintre puținele moduri prin care un brand poate ieși în evidență.

