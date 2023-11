Știri Externe Tablou de Diego Velazquez, atacat cu ciocanele de activiști la Galeria Națională din Londra. „Este timpul pentru fapte” de Ciprian Iana . Actualizat Miercuri, 08 noiembrie 2023, 16:09

Doi activişti ai mişcării Just Stop Oil au ţintit cu ciocane de siguranţă sticla de pe tabloul „The Rokeby Venus” (cunoscut şi ca „The Toilet of Venus”, „Venus at her Mirror”, „Venus and Cupid” sau „La Venus del espejo”) de pictorul spaniol Diego Velazquez (1599-1660) , înainte de a fi arestaţi la National Gallery din Londra, sub suspiciunea de distrugere, informează The Guardian, citat News.ro.