De ce este Taiwanul atât de important pentru China. Beijingul a promis că îl va „unifica" cu țara, chiar dacă va trebui să folosească forța De Sebastian Pricop, . Ultimul update Marți, 02 august 2022, 16:28

Taiwanul a fost văzut mereu de Partidul Comunist Chinez drept parte a teritoriului chinez, lucru pe care Taipeiul îl contestă, în vreme ce își susține independența. Pentru Beijing, insula aflată la doar 130 de kilometri distanță are o importanță simbolică, strategică și economică, iar orice vizită a unui demnitar străin la Taipei vine să îi conteste drepturile pe care și le arogă, arată analizele realizate de BBC și de think-tank-ul The Council of Foreign Affairs.