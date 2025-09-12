O creștere a presiunii militare a Chinei

Manualul reprezintă cel mai recent efort al Taiwanului de a-și pregăti populația pentru potențiale situații de urgență, în contextul creșterii presiunii militare din partea Chinei, care consideră insula propriul său teritoriu.

Manualul portocaliu aprins, conceput pentru persoane de toate vârstele, prezintă personaje de desene animate pe copertă și pe cele 29 de pagini și îi îndeamnă pe taiwanezi să „se protejeze reciproc și să-și apere locuințele”.

Reuters a văzut un exemplar înainte de publicare.

„Fie că este vorba de dezastre naturale, epidemii sau amenințarea invaziei chineze, provocările cu care ne confruntăm nu au încetat niciodată”, se arată în manual, oferind îndrumări despre cum oamenii pot găsi adăposturi antiaeriene prin intermediul aplicațiilor pentru smartphone-uri și sfaturi pentru pregătirea truselor de urgență pentru membrii familiei, inclusiv pentru animalele de companie.

S-au inspirat de la cehi și francezi

Lin Fei-fan, secretar general adjunct al Consiliului Național de Securitate din Taiwan, care a supervizat manualul actualizat, a declarat că Taipei s-a inspirat din ghidurile de supraviețuire pregătite de alte democrații, inclusiv Republica Cehă și Franța.

„Ambițiile Chinei de expansiune autoritară sunt resimțite de țări din întreaga lume”, a spus Lin, adăugând că invazia Rusiei în Ucraina a conferit, de asemenea, o nouă urgență.

„Situația globală – fie că este în Europa sau în regiunea Indo-Pacifică – nu este o chestiune îndepărtată. Este chiar la ușa noastră.”

Biroul pentru Afaceri Taiwaneze al Chinei nu a răspuns solicitărilor de comentarii. China nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său și l-a acuzat pe președintele Taiwanului, Lai Ching-te, pentru amplificarea tensiunilor, spunând că este un „separatist”.

Lai respinge pretențiile teritoriale ale Beijingului și spune că doar poporul Taiwanului își poate decide viitorul.

Scenarii militare

Manualul, a cărui primă ediție a fost publicată în 2022, oferă o listă de scenarii cu care s-ar putea confrunta Taiwanul, de la sabotajul cablurilor submarine și atacuri cibernetice de către o „națiune inamică” ca preludiu al conflictului, până la o invazie totală.

Manualul subliniază pericolul campaniilor de dezinformare continue împotriva Taiwanului, afirmând că „forțele străine ostile” lucrează pentru a diviza și a slăbi hotărârea statului, cu ajutorul videoclipurilor deepfake și al colaboratorilor locali.

„În cazul unei invazii militare a Taiwanului, orice afirmație conform căreia guvernul a capitulat sau că națiunea a fost învinsă este falsă”, se arată în document.

În timp de război, când se detectează o prezență suspectă a inamicului, oamenii sunt sfătuiți să părăsească imediat zona și să se adăpostească într-un loc sigur, departe de ferestre, și să se abțină de la a face fotografii sau videoclipuri și a le încărca pe rețelele sociale, adaugă acesta.

„Acest lucru ar putea compromite mișcările militare, ceea ce este în detrimentul operațiunilor noastre defensive”, a declarat Shen Wei-chih, directorul Agenției de Mobilizare pentru Apărare Totală a armatei taiwaneze.

Beijingul ar putea zdrobi Taiwanul prin distrugerea infrastructurii-cheie, conform unui articol publicat în revista militară chineză Naval and Merchant Ships. Potrivit SCMP, articolul detaliază 30-40 de ținte „supercritice” care ar putea duce la prăbușirea în lanț a sistemelor fundamentale ale insulei.



