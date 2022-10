Ajunsă în România o singură dată, o cântăreață din Franța îi laudă pe români, dar critică Bucureștiul: „Am fost dezamăgită de trafic, de poluare”. Melodiile ei se aud la radio

„Somewhere” și „Cocagne” sunt piesele cântate de Tallisker, cântăreața care locuiește la Paris, care sunt redate la Pro FM, la Kiss FM, la posturile de radio românești. Artista e mândră că muzica ei a depășit granițele Franței, că a devenit un artist internațional.

Spune că iubește muzica din copilărie și că pentru mult timp de acum înainte va continua să cânte și să compună. Totodată, artista are câteva planuri și în România. O singură dată a fost aici, în august 2021, dar își dorește să revină, chiar să locuiască cu o familie de români.

S-a întristat însă când a ajuns în București, spune că aerul este mult prea poluat. Despre cariera ei, planuri sale și vizita în România, Tallisker ne-a povestit totul pe larg.

Libertatea: Unele dintre melodiile tale, „Somewhere”, „Cocagne”, se aud la radio, în România. Ești încântată că muzica ta a depășit granițele Franței, țara în care te-ai născut?

Tallisker: Da, sunt atât de încântată că piesele mele au fost preluate și de radiourile românești, dar sunt foarte populare și în Italia și Turcia. În primul rând, înseamnă că am câștigat recunoașterea internațională ca artist pop. Apoi, cred că românii au o intuiție bună pentru hit-uri în creștere. Faptul că dansează pe „Cocagne” și „Somewhere” este un mare indicator al potențialului melodiei. Dacă funcționează în România, va funcționa pe orice ring de dans din lume.

-Ai ajuns și în România? Ai cântat aici?

-Am fost o singură dată la București, dar a fost prea scurt! Vreau să vin din nou, să mă bucur de varietatea felurilor de mâncare, de muzică și de oameni. Știi care ar fi visul meu? Să locuiesc câteva zile cu o familie de români.

Acesta este modul în care îmi place să călătoresc: să petrec ceva timp cu localnicii pentru a învăța lucruri reale. Nu am cântat niciodată în România, așa că sper să se întâmple în curând și să fie o experiență nebună!

„Poporul român merită o calitate mai bună a aerului”

-Cum ți s-au părut românii? Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut în România?

-Ceea ce iubesc la români este spontaneitatea și felul în care se distrează. Sunteți mult mai amuzanți și relaxați decât francezii! De asemenea, se pare că românii se mândresc cu strămoșii și istoria lor: îi admir pe cei care duc tradițiile mai departe. Apoi, ca iubitor de natură (aceasta e și tema din melodia mea „Cocagne”), am fost dezamăgită de trafic, de poluare, mai ales în București. Poporul român merită o calitate mai bună a aerului.

-Ne poți povesti cum ai ajuns cântăreață? Ai făcut studii în domeniu?

-Am învățat violoncelul și teoria muzicii de la 8 la 13 ani. Am renunțat pentru că am practicat o perioadă alpinismul. Apoi, în liceu, am început să cânt la chitară și să cânt melodii pe care le auzeam la radio. Cântăreții mei preferați atunci erau Rihanna, Alicia Keys, M.I.A…

Apoi, software-urile de muzică electronică m-au înnebunit complet. Mi-am dat seama că sunt bună la compoziție, am început să-mi definesc propriul stil și să înregistrez primele mele compoziții.

-Care e numele tău din buletin și care e povestea numelui tău de scenă?

-Numele meu adevărat este Éléonore Mélisande. Legat de numele meu de scenă, el a fost decis după o călătorie în Scoția. Talisker este un golf de pe Insula Skye care mi-a dat senzația că mă aflam la sfârșitul lumii și mi-am dat seama că de aici vine inspirația mea.

Trebuie să mă pierd în locuri în care nu îmi aparțin, acesta este genul de adrenalină de care am nevoie pentru procesul meu creativ.

-Care e cel mai fericit moment pe care l-ai trăit pe scenă? Dar cel mai trist?

-Cel mai fericit moment a fost un festival la Lyon în 2021. Am cântat la apusul soarelui în fața unei mulțimi uriașe și entuziaste. Cântam înaintea lui Catherine Ringer, o cântăreață franceză legendară, care mi-a spus după ce mi-a văzut show-ul că sunt o femeie al naibii de talentată și puternică.

Cea mai tristă experiență este destul de recentă. Tocmai terminasem prima mea melodie când o altă trupă a început să cânte îngrozitor de tare pe scena opusă. Încă nu am iertat organizația pentru că am fost îngrozitor de lipsită de respect.

„Nu mă interesează hotelurile de lux și studiourile mari”

-Călătorești des? Ne poți povesti despre studioul tău mobil?

-Da, absolut. Deși îmi place orașul meu, Paris, voi găsi întotdeauna o scuză pentru a scăpa. Presupun că sunt puțin hiperactivă. Întotdeauna îmi voi aduce rucsacul cu mine, care conține laptopul și echipamentul de înregistrare de bază.

Drept urmare, pot fi inspirată de noi peisaje și de diferite aventuri. S-ar putea să fiți surprinși, dar nu mă interesează hotelurile de lux și studiourile mari. Simplitatea, autenticitatea și improvizația – așa mă simt în siguranță.

-De unde te inspiri pentru muzica ta? În România te-ai simțit creativă?

-Călătoriile sunt combustibilul compozițiilor mele. Varietatea peisajelor și diversitatea oamenilor îmi oferă acces la o varietate de emoții, uneori familiare și alteori noi, dar întotdeauna intense.

Nu am stat mult în România, dar am ascultat muzică tradițională românească care m-a transportat într-un ținut îndepărtat de mare autenticitate.

-Cunoști artiștii din România? Ai colabora cu vreunul dintre ei?

-Mi-aș dori să pot organiza o sesiune de compoziție cu INNA. Nu am întâlnit-o niciodată, dar este faimoasă în Franța. Am mult respect pentru producătorul Alexandru Cotoi pe care am avut norocul să-l cunosc. Este important să evidențiem talentul producătorilor care au responsabilități uriașe în succesul unei piese. Apropo, aceasta este o oportunitate al lăuda pe coproducătorul meu, Sun Jun.

-Ai vreun model în cariera ta în muzică? Pe cine admiri?

-Îmi place Stromae. El este capabil să abordeze diferite subiecte sociale, transformate în muzică pop care e ușor de ascultat.

El este precum un mentor pentru mine, încerc să fac același lucru ca el.

