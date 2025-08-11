Cuprins:
Tânărul a rămas și fără permis și fără mașină
Tânărul se îndrepta spre propria petrecere de ziua sa, când a fost oprit de poliție pentru că circula cu peste 130 km/h într-o zonă cu limită de 70 km/h.
În Canada, depășirea limitei de viteză cu peste 40 km/h într-o zonă cu limită de 80 km/h sau mai puțin este considerată „stunt driving” – o infracțiune rutieră gravă. În astfel de cazuri, vehiculul este confiscat imediat, indiferent de marcă sau ocazie.
Tânărul șofer a încercat să convingă polițiștii, spunând: „Dar e ziua mea! Merg la petrecerea mea, n-am mai condus Ferrari-ul de mult timp!”. Însă argumentele sale nu au avut niciun efect.
Mașina a fost ridicată, permisul de conducere suspendat pentru 30 de zile, iar șoferul a primit o amendă substanțială de minimum 2.000 de dolari canadieni și șase puncte de penalizare.
Reacția poliției canadiene după incident
Poliția din York a postat videoclipul în care Ferarri-ul este ridicat de poliție pe rețelele sociale, cu o notă de umor: „Credeți că a mai primit tort și cadouri?”.
Înregistrarea video a incidentului a fost publicată pe Instagram, arătând cum tânărul șofer a fost nevoit să-și sune mama pentru a veni să-l ia: „Mami, trebuie să vii să mă iei”, se aude în înregistrare.
