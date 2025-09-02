Locuința a fost grav avariată

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 13:00, când Poliția municipiului Reșița a fost alertată prin apel la 112 că un conducător auto a intrat cu autoturismul într-o casă din zona Minda, potrivit publicației Reper 24.

Șoferul unui BMW, care mergea cu viteză foarte mare, a pierdut controlul direcției într-o curbă. Mașina a părăsit șoseaua, a dărâmat gardul unei case de pe marginea drumului și a intrat direct în locuință, oprindu-se într-una din camerele casei. Ar fi vorba de Cantonul de la Minda.

Șoferul a scăpat doar cu o sperietură

Tânărul șofer a scăpat doar cu o sperietură pe care nu o va uita prea curând, însă locuința a fost grav avariată.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce un tânăr de 18 ani conducea autoturismul pe strada Minda, din direcția Reșița către localitatea Văliug, la ieșirea din municipiu, într-o curbă ușoară la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând cu autoturismul în zidul unui imobil situat pe sensul său de mers”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Caraș-Severin.

Un tânăr a intrat cu un BMW într-o casă. Video: Loga N Yonuț/Facebook

Polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatele etilotest și drugtest, ambele rezultate fiind negative.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii accidentului.

