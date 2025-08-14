S-a răzbunat pe vecin și i-a omorât două capre

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au emis, miercuri, ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele unui tânăr, de 32 de ani, din oraşul Flămânzi, cercetat pentru uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, potrivit reprezentanților IPJ.

„În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, la data de 12 august, în jurul orei 21.00, pe fondul unui conflict avut cu un vecin, ar fi ucis două dintre caprele pe care acesta din urmă le deţinea şi care se aflau pe terenul din spatele locuinţei”, au precizat oficialii IPJ.

„Să moară și capra vecinului”, proverbul aplicat la Flămânzi

„Să moară și capra vecinului” se află pe lunga listă de proverbe românești cu care mulți dintre noi creștem și pe care le auzim de-a lungul vieții, așa cum s-a întâmplat și cu tânărul de 32 de ani din Flămânzi.

„Să moară și capra vecinului” este un proverb românesc care reflectă un sentiment negativ legat de invidie și răutate față de alții. Sensul său este acela că unii oameni nu doar că nu vor binele altora, ci chiar se bucură când ceilalți au necazuri sau pierderi, chiar dacă ei nu câștigă nimic direct din asta. Este o atitudine egoistă și distructivă, care adesea apare în conflicte sau certuri, inclusiv între vecini, și indică rivalitatea sau gelozia care poate exista în relațiile sociale.

Alte proverbe românești cu și despre vecini

Iată o listă cu proverbe românești care implică o ceartă sau un conflict între vecini:

„Când vecinul nu-i la oaste, dorul îi face oaste”.

– Sugerează cât de importantă este colaborarea între vecini, iar lipsa acesteia poate naște conflicte. „Vecinul când te vrea bine, îți dă și o palmă”.

– Uneori, între vecini relațiile sunt tensionate, dar chiar și conflictele pot avea intenții bune sau pot fi pentru binele comun. „Cu un vecin bun, până și drumul e mai scurt”.

– Atunci când nu există ceartă, viața este mai ușoară, dar dacă se ceartă, drumul în viață devine greu. „Cearta dintre vecini e comoara diavolului”.

– Avertizează că disputele între vecini aduc mult rău și sunt privite ca un semn de rea intenție sau răutate. „Unde-s doi, puterea crește, dar cu vecinul certa nu te-nțelepțește”.

– Subliniază inutilitatea certurilor și că ele nu aduc folos nimănui. „Cine își ceartă vecinul, își sapă groapa”.

– Conflictul cu vecinii se poate întoarce împotriva celui care îl provoacă. „Nu-ți face rău singur, că vecinul stă să te vadă”.

– Indică faptul că și în cazul unei certuri, cei din jur, mai ales vecinii, sunt martori și pot judeca.

