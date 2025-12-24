Victima era conştientă la momentul descoperirii, însă se afla în stare gravă din cauza pierderii masive de sânge. Incidentul a fost raportat autorităţilor, iar la faţa locului au intervenit două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui.

„Prezintă trei plăgi înjunghiate la nivelul hemitoracelui stâng posterior cu sângerare abundentă. Au intervenit două ambulanţe SAJ coordonate de medicul de gardă. După stabilizare hemodinamică şi respiratorie, victima a fost transportată în regim de urgenţă la Spitalul Municipal Bârlad”, au transmis reprezentanţii SAJ Vaslui.

Autorităţile investighează circumstanţele în care s-a produs atacul pentru a stabili ce s-a întâmplat exact. Publicația locală Vremea Nouă scrie că la mijloc ar fi vorba de un scandal pornit între victimă și atacatorul său, iar cazul este în curs de anchetă de către organele judiciare competente.

Accident cu 5 persoane în Ajun, tot în Vaslui

Tot în județul Vaslui, cinci persoane au fost rănite și transportate la spital în urma unui accident rutier grav, miercuri seară, în localitatea Satu Nou. Două mașini s-au ciocnit frontal, provocând avarii semnificative uneia dintre ele, care a fost complet distrusă.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de ambulanță. Potrivit Serviciului de Ambulanță Vaslui, echipele de intervenție au găsit cinci victime, doi bărbați și trei femei, cu vârste cuprinse între 15 și 61 de ani. Victimele erau conștiente, dar au suferit diverse traumatisme de severitate variabilă. Toți au fost transportați de urgență la Spitalul Județean Vaslui pentru îngrijiri medicale.