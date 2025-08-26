În căutarea unei noi vieți

O persoana, absolventă în acest an a facultății de Asistență Medicală, a povestit pe platforma „Reddit” că vrea să se mute de la Cluj la Oradea pentru „a începe totul de la zero”.

„Am vizitat de 2 ori Oradea și mi-a plăcut atât de mult, că aș vrea să mă mut aici. Eu stau lângă Cluj și în septembrie voi avea licența (am terminat Asistența Medicală Generală) și aș aprecia maxim niște opinii și sfaturi sincere în legătură cu statul în Oradea”, a spus utilizatorul Reddit.

El a întrebat locuitorii din Oradea despre viața din acest oraș. „Momentan e doar o idee, ar fi primul «big step» (pas mare n.r.) în viață pe care l-aș face și nu prea știu ce ar implica, de aceea m-ar ajuta maxim sfaturile voastre. De unde și cu ce să incep? Ce păreri aveți despre spitalele de aici, chirii, oameni, stilul de viață? Vreau o pauză de la Cluj, să încep totul de la 0 (zero) și să îmi creez o rutină nouă, să cunosc oameni noi”, a mai adăugat acesta.

Oraș frumos, dar salarii mici

Răspunsurile primite au fost, însă, contradictorii.

„Eu m-am mutat în martie în Oradea, fără să fi vizitat orașul vreodată. Îmi place și nu prea. Venind de la București mi se pare un oraș depopulat. Ok, e centrul unde vin turiști și nu știu ce, dar în rest e gol. Eu plătesc 1500 ron chirie apartament 2 camere, încălzirea e cam scumpă, am dat 800 de lei în martie și era frig în apartament”, a explicat o persoană care s-a mutat în Oradea din București, în timp ce alta subliniază că: „Față de București, orice oraș din țară pare depopulat. Am studiat și eu acolo, când reveneam acasa în Cluj îmi părea totul pustiu”.

Au fost și persoane care au susținut că la Oradea salariile sunt mici și că oamenii ar avea „un aer de superioritate”.

„Am vizitat și eu de câteva ori Oradea și am avut și (o) perioadă în care am stat câte o lună. Mie mi-a dat impresia de oras burghez, aristocrat. Oamenii în general au așa un aer de superioritate pe care nu l-am întâlnit în alte părți. Salarile sunt destule de mici raportate la prețurile practicate în restaurante. Dar în afară de asta, într-adevar, e un oraș frumos, modern, civilizat etc.”, a comentat, pe Reddit, o altă persoană.

De asemenea, o persoană, care locuiește în Oradea, de aproximativ 10 ani, se declară foarte mulțumită de alegerea făcută.

„Eu m-am mutat în Oradea acum aproximativ 10 ani și nu regret nicio clipă. La fel cum spui și tu: m-a impresionat din prima secundă și pe vremea aia încă nici măcar nu arăta la fel de bine ca acum. Peste lucruri pozitive sau negative vei da peste tot, depinde dacă beneficiile pentru tine depășesc lucrurile care te deranjează”, a spus acesta.

„No bine, sunt orădean din naștere. (…) Chiar dacă Oradea și-a pierdut parfumul specific din cauza supraaglomerării, a rămas totuși un loc unde se poate trăi. Am crescut un copil, iar școlile sunt bune. Nu sunt foarte impresionat însă de universitate. Mda, religia pune adesea frână gândirii libere. Da, sunt și bombardieri, dar omul poate alege mediul în care se învârte și în care se simte bine. În ultimii ani, totuși, parcă simt mai mult respect din partea autorităților – cu mici excepții, dar, mno, încet-încet, mizeria se lasă la fund. Sper”, a precizat un localnic.

O orădeancă preferă Clujul

O persoană, care a plecat din Oradea în urmă cu 11 ani, spune că există o diferență enormă între acest oraș și Cluj, Timișoara sau Iași.

„Am trăit în Cluj 5 ani, iar apoi m-am mutat în București. În ultima vreme am tot fost și prin Timișoara, că iubitul meu e de acolo. E o diferență enormă între Oradea și Cluj, Timișoara, Iași. Nu te lăsa fermecată de clădirile renovate pe bani europeni în o treime de oraș și nici de faptul ca primăria tot face infrastructura rutieră. Restul orașului e dezastru. Salariile sunt în continuare mici, oportunitățile de joburi bine plătite sunt limitate, oamenii sunt închiși la minte și e o mândrie locală ridicolă care îi împiedică să evolueze…”, a spus aceasta, susținând că deși a plecat de foarte mult timp, vizitează des orașul, mergând la familie și prieteni.

„Dincolo de costul imobiliarelor, Cluj e un oraș mult mai ok din toate punctele de vedere, cu un outlook mai bun pe termen mediu și lung. Oamenii sunt mai ok. De ce nu te uiți la Timișoara dacă chiar vrei să pleci din Cluj, oferă oportunități economice mai bune și prețuri similare cu Oradea”, a mai adăugat aceasta.


