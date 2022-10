Potrivit Consiliului Coordonator al Asociațiilor Comerciale ale Profesorilor din Iran, Asra Panahi învăța la liceul de fete Shahed din Ardabil.

Fetele au refuzat să cânte cântecul pro-regim, așa că au fost bătute în școală de forțele de ordine, unele fiind duse la spital, iar altele arestate. Panahi a murit, vineri, la spital din cauza rănilor suferite.

Asra Panahi, 16. High school student in Ardabil, #Iran.

Beaten to death by plainclothes forces for refusing to sing a song — Salam Farmandeh — in praise of the ‘Supreme Leader and while protesting against hijab.

The girl died of severe internal bleeding. #IranRevolution