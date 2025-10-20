Tânără din București, găsită moartă în masivul Piatra Craiului. S-a prăbușit 250 de metri pe Brâul de Mijloc

O nouă tragedie s-a produs sâmbătă, 18 octombrie 2025, în Masivul Piatra Craiului. O tânără de 29 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat și a căzut aproximativ 250 de metri pe versantul vestic, în zona cunoscută sub numele de „Brâul de Mijloc”, partea sudică a masivului.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Public Local Salvamont Zărnești, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 13:30, când colegii de tură ai victimei au anunțat dispariția vizuală a acesteia. Ulterior, salvamontiștii au primit și un filmuleț care surprindea zona în care se afla grupul, dar și coordonatele exacte.

„Ne-am dat seama că ne confruntăm cu un caz aproape similar cu cel precedent, tot în Brâul de Mijloc, partea sudică, în condiții de iarnă instalată și vizibilitate foarte redusă”, au precizat reprezentanții Salvamont Zărnești.

Recomandări „Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

Fata a fost găsită fără viață în zona „La Grote”

La fața locului s-a deplasat inițial o echipă de prim răspuns formată din cinci salvatori montani, echipați complet cu materiale medicale și tehnice, pregătiți pentru eventualitatea în care victima ar fi fost găsită în viață. Ulterior, s-a constituit o a doua echipă de intervenție, alcătuită din unsprezece membri ai Salvamont Zărnești, coordonați permanent de un dispecer care a ținut legătura cu echipele din teren și cu instituțiile implicate în sistemul integrat de urgență.

Din păcate, tânăra a fost găsită fără viață, în zona „La Grote”, pe traseul „La Lanțuri”, căderea de aproximativ 250 de metri diferență de nivel provocând traumatisme severe, incompatibile cu viața.

Operațiunea de extragere a trupului neînsuflețit a fost una extrem de dificilă, „clasică pentru Piatra Craiului, expusă și solicitantă”, fiind finalizată în jurul orei 23:00.

Avertismentul salvamontiștilor după tragedia din masivul Piatra Craiului: „Turele bizare pot avea consecințe tragice”

La finalul intervenției, Salvamont Zărnești a transmis un mesaj ferm către toți iubitorii muntelui:

„Uneori trebuie să înțelegem că turele ‘bizare”’, preluate de pe un track de ceas sau telefon, fără echipament adecvat și experiență montană reală, pot avea consecințe tragice. În condițiile actuale, echipamentul necesar ar fi trebuit să însemne mult mai mult decât o pereche de gheruțe și o cască, iar un colectiv de tură format din persoane care s-au văzut de câteva ori nu poate asigura, realist vorbind, desfășurarea unei ture reușite și sigure.

Atenție. Prudență. Renunțare.

Acestea rămân cuvintele pe care dorim să le transmitem tuturor celor care aleg muntele în condiții dificile. Transmitem condoleanțe familiei și putere în a accepta cele întâmplate, știind că urmează momente extrem de grele pentru cei dragi. Dumnezeu să o odihnească în pace!”.

Cercetări penale la Zărnești după moartea tinerei din București

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Zărnești, județul Brașov, fac cercetări într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ucidere din culpă”. Verificările au loc sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie stabilite împrejurările care au dus la producerea tragediei.

Anul trecut, un turist american a murit în Piatra Craiului, după ce a căzut de la o înălțime de 400 de metri. Tragedia a avut loc în zona Padina Închisă, „deosebit de greu accesibilă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE