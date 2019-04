După un proces ce a durat aproape un an, bărbatul a reușit să demonstreze că postarea de pe rețeaua de socializare l-a afectat emoțional.

Dănuț Lăslău este secretarul Primăriei Hunedoara și primul cetățean din acest județ care a obținut despăgubiri după ce o femeie l-a jignit într-un comentariu publicat pe Facebook.

„Pe pagina respectivă de Facebook, Luminiţa Vlad a scris despre mine tot felul de prostii. Este vorba despre o postare din vara anului trecut. A scris că sunt ca un secretar de CAP, că sunt prostul satului, s-a legat de ţinuta mea, că nu sunt bine pregătit profesional. Nu am acceptat să fiu denigrat şi să mi se păteze imaginea, aşa că i-am acţionat în instanţă, atât pe administratorul paginii, Florin Putica, cât şi pe Luminiţa Vlad, care a scris lucrurile astea despre mine. Trebuie să spun că Luminiţa Vlad s-a răzbunat, deoarece ea avea un spaţiu în curtea Castelului Corvinilor, spaţiu pe care noi l-am scos la licitaţie, pentru închiriere. Aceasta s-a enervat că l-am scos la licitaţie şi atunci ce a zis, să se răzbune pe mine. Dar expirase contractul ei şi asta spune legea, asta am făcut. (…) Mi-a denigrat imaginea, de aceea am acţionat-o în judecată şi pe ea şi pe administratorul paginii de Facebook «Hunedoara Project»”, a declarat secretarul Primăriei municipiului Hunedoara, Dănuţ Militon Laslău, pentru Mesagerul Hunedorean.