Un bărbat de 48 de ani din Bacău e judecat în libertate, în ciuda apelurilor repetate ale procurorilor care îl consideră pericol public. Ei l-au trimis pe tată în instanță, acuzându-l că și-a violat cele două fiice, făcute cu soții diferite, și pe fata celei de-a treia iubite.

Investigație de Mirela Neag, Adriana Oprea, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

«Tata m-a pus»

Pe 27 martie 2017, o fetiță de 6 ani este internată pentru abuz sexual în Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași.

În fața unui legist de la IML Iași și a doi psihiatri de la ”Socola”, fetița schițează un bărbat dezbrăcat alături de un copil. E un desen în care ea povestește ce i s-a întâmplat în urmă cu doi ani, pe când avea 4 ani. ”Eu l-am făcut. A fost mai de mult, era zi. Tata era treaz, m-a chemat el, era în pat, dezvelit, îmbrăcat. Doar o dată m-a chemat”, povestește copilul echipei de medici.

”Cum ai ajuns să stai în poziția aia?”, întreabă unul dintre psihiatri.

”Tata m-a pus. «Maria, ia cucul în mână». Așa am făcut. La frați nu am pus mâna la cuc, pentru că nu am voie. La tata am voie”, spune fata de 6 ani.

Medicii încearcă să afle mai multe.

”În ziua aia, mama era în oraș. Stăteam lângă el, el era întins în pat. Cucul era moale. Tata mi-a spus să mă duc să mă spăl pe mâini. M-am spălat pe mâini. Am pupat cucul lui tata”.

Copacii au păr

Conform legii, nu doar penetrarea, ci și sexul oral, fără consimțământ, este viol.

Art. 218, Noul Cod Penal:

”(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârşit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”

Schița prin care fiica de 6 ani a arătat ce i-a făcut tatăl la 4 ani se află acum la dosar.

Urmărind alte desene ale copilului, doctorii care au consultat-o pe fetiță constată că ea e atât de afectată emotional, încât până și copacii îi desenează ca pe un falus.

Copacii au ramuri care seamănă cu părul din zona intimă.

«Un om întins pe pat și minora care este cu mâna pe organul genital»

Mama o dusese pe fetiță la spital, fără ca tatăl să știe. De aceea, o și externează repede.

”Din relatările minorei, interviul clinic structurat, dialogul interactiv și examinarea psihologică (nefinalizată datorită externării copilului la cererea expresă a mamei) putem aprecia abuzul sexual în intervalul de vârstă 3-6 ani, perioadă în care minora nu avea asimilat, din punct de vedere psihologic, noțiunile de sex – sexualitate, afirmând ”Am pupat o singură dată cucul lui tata”, concluzionează medicii.

În desen se observă un om întins pe pat și minora care este cu mâna pe organul genital al acestuia

Raportul medico-legal

Dar un desen, în sine, nu poate fi o probă. Și nici nu este. Procurorii susțin că bărbatul a făcut același lucru, în serie, cu fiecare dintre cele trei fete ale celor trei femei cu care a trăit. Două dintre fete sunt chiar ale sale, a treia e fata dintr-o altă relație a ultimei concubine.

Trei copii și un proces în stare de libertate

La momentul faptelor, fiicele sale aveau 4 și 12 ani, iar cea de-a treia fată – 12 ani.

Cazul se află, în acest moment, la Judecătoria Bacău. A trecut de primul termen, iar L., numele pe care i-l atribuim bărbatului acuzat pentru ca fetele să nu poată fi identificate, se află în libertate.

Pentru că judecătorii nu consideră că el este un pericol pentru societate; nu e în arest preventiv, ci doar sub control judiciar.

Dosarul, instrumentat de procurorul băcăuan Cătălin Olivian Ionașcu, enumeră cele trei abuzuri:

1. ”În perioada septembrie – decembrie 2016, profitând de influența asupra victimei și de vârsta fragedă a acesteia, a determinat-o pe fiica sa, în vârstă de 12 ani, să întrețină cu el 10 acte sexuale orale, sub pretextul anulării unei pedepse și a cumpărării unui telefon mobil nou”

2. ”În vara anului 2014, în timp ce se afla într-o cameră de hotel cu persoana vătămată, în vârstă de 12 ani, fata concubinei sale, profitând de influența pe care o avea asupra victimei și de vârsta fragedă a acesteia, a determinat-o să întrețină cu el un act sexual oral”.

3. ”În cursul anului 2014, profitând de influența pe care o avea asupra victimei și de vârsta fragedă a acesteia, a determinat-o pe persoana vătămată A, fiica sa în vârstă de 4 ani, să întrețină cu el un act sexual oral”.

Fiecare caz în parte e o dramă. Și, în majoritatea țărilor europene, un singur caz era suficient pentru ca un inculpat pentru viol de minori să fie judecat în stare de arest.

Judecătoria Bacău a decis însă, în februarie 2018, ca L. să fie judecat în stare de libertate.

Fiecare caz e o dramă și merită prezentată. Continuare în Libertatea de mâine.

