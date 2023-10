De câteva luni, tânăra era responsabilă cu securitatea în Nir Am, o comunitare rurală (Kibuț), chiar lângă orașul Sderot, la mai puțin de doi kilometri de Fâșia Gaza.

Exploziile pe care le-a auzit sâmbătă dimineață „au fost diferite decât de obicei, suspect de diferite”. Și-a chemat echipa de securitate de 12 membri la arme, ignorând ordinele de a rămâne în așteptare.

Ea a decis să-și folosească luptătorii și localnicii pentru a proteja kibuțul înainte ca acesta să fie atacat. Au fost distribuiți inteligent prin sat, iar ceilalți locuitori au fost trimiși în adăposturi sigure.

Când teroriștii au venit, au fost atrași în ambuscade. Lieberman însăși a împușcat 5 atacatori.

Israeli woman Inbar Lieberman hailed a hero for saving kibbutz Nir Am from invading Hamas https://t.co/GaRNBjghv3 pic.twitter.com/a9mGWN4Hp4