Competiția, care s-a desfășurat sâmbătă seara în București și a fost organizată de Simona Simionescu, a reunit 10 finaliste din totalul de 38 de fete calificate în concurs.

Câștigătoarea premiului întâi a devenit Daiana Canalas, după cele cinci probe: ținută de zi, costum de baie, rochie de seară, cultură generală și talent.

„Sunt profund recunoscătoare pentru onoarea de a fi încoronată Miss România. Cu inima plină de emoție și mândrie, le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine pe acest drum. A fi româncă este un dar neprețuit, iar de acum înainte voi purta numele României cu eleganță, demnitate și iubire oriunde în lume, așa cum am făcut mereu.

Această coroană nu este doar un simbol al frumuseții, ci și al responsabilității și al pasiunii de a reprezenta valorile și sufletul țării mele. Să arătăm tuturor cat de inteligente, frumoase și harnice sunt româncele noastre”, a scris Daiana, pe contul ei de Instagram.

Datorită titlului, tânăra susține că va participa în toamnă la un concurs internațional de frumusețe din China, Miss Friendship.

De asemenea, a fost selectată să joace în două pelicule. Pentru ambele va filma la toamnă, în Florența.

„Unul dintre filme, la care deja am început filmările, este despre o muză a frumuseții, iar eu am rolul principal. Filmăm la New York, Cannes și Florența. Pentru al doilea film am fost selectată de regizor când am fost la Cannes, și acolo voi avea rol de fotomodel, voi defila”, a explicat Daiana, duminică, pentru Bihoreanul.

Prima tânără care a câștigat un concurs de frumusețe în România a fost o adolescentă de numai 17 ani, care era orfană.