Un exercițiu militar care s-a transformat într-o salvare reală

Potrivit Forțelor Aeriene Române, elicopterele implicate în exercițiul cu specific SAR (Search and Rescue) și MEDEVAC (Medical Evacuation) au identificat tânăra în timpul unei misiuni de instrucție.

„O tânără, în vârstă de 18 ani, aflată în stare medicală critică, a fost identificată în zona greu accesibilă a Vârfului Toaca de către un detașament de elicoptere al Forțelor Aeriene”, au transmis oficialii pe pagina de Facebook.

Tânăra era în stare critică și nu se mai putea deplasa

Fata prezenta simptome severe de lipotimie, tegumente palide, transpirații abundente și respirație greoaie, precum și anemie, ceea ce o făcea incapabilă să se deplaseze.

Echipajul militar i-a acordat primul ajutor la fața locului, apoi a imobilizat-o pe o targă și a coborât-o în siguranță de pe versant.

Primul ajutor direct pe munte, apoi transport până la cabană

După coborâre, victima a fost transportată până la o cabană din apropiere, unde a fost predată echipei Salvamont sosită în sprijin. Intervenția a fost realizată în afara scenariului planificat de instrucție, însă reacția rapidă a militarilor a făcut diferența.

„Intervenția a demonstrat profesionalismul și disponibilitatea militarilor români de a acționa eficient în sprijinul populației civile, chiar și în condiții dificile de teren”, au subliniat reprezentanții Forțelor Aeriene Române.

