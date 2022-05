Ibragim Yangulbaev, un tânăr de 27 de ani, este fiul unui judecător federal persecutat, Saidi Yangulbaev, și al unei femei care a fost răpită de forțele de securitate cecene, Zarema Musaeva. Identitatea acestuia nu a fost o surpriză, întrucât autoritățile cecene au mai vorbit despre implicarea acestuia în gestionarea canalului, deși nu au prezentat dovezi de necontestat.

Decizia acestuia de a vorbi public despre implicarea sa, a venit treptat. În seara zilei de 20 ianuarie 2022, angajați ai Ministerului cecen al Afacerilor Interne au pătruns în apartamentul familiei din Nijni Novgorod și au luat-o cu forța pe mama sa, Zarema Musaeva, la Groznîi, pentru a fi audiată ca martor. Mai întâi, a fost condamnată la 15 zile de arest administrativ sub acuzația de insultare a unui ofițer de poliție, iar apoi i-a fost deschis un dosar penal cum că l-ar fi atacat pe polițist. În cursul anchetei, ea a fost încarcerată într-un centru de arest preventiv din Groznîi.

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a vorbit însă deschis despre adevăratele motive pentru arestarea lui Musaeva. Potrivit lui, familia Yangulbaev este implicată în canalul de Telegram 1ADAT. În perioada 21-24 ianuarie, șeful Republicii Cecene a dedicat 10 texte și videoclipuri acestui subiect pe propriul canal Telegram. La 1 februarie, deputatul Dumei de Stat Adam Delimkhanov a anunțat că „zi și noapte, fără a cruța viața, proprietățile și urmașii”, va persecuta familia Yangulbaev până când le va tăia capul.

„Dacă în ianuarie exista o mică speranță că reacțiile internaționale ar influența cumva situația, acum chiar și aceasta a dispărut. Am făcut tot posibilul – dar toată lumea știe perfect ce este «judecata trucată rusească», în special în Cecenia. Prin urmare, am decis să mă dezvălui acum, mai ales că mulți știau deja despre participarea mea la mișcare”, explică tânărul motivele deciziei de a se prezenta public drept cofondator și lider al mișcării de opoziție.

În martie, s-a știut că autoritățile ruse l-au inclus pe Ibragim Yangulbaev în registrul teroriștilor și extremiștilor. Cu câteva luni mai devreme, Roskomnadzor, instituția care reglementează mediul online, a blocat o parte din resursele de internet ale mișcării 1ADAT din Rusia pe baza deciziei Tribunalului din Groznîi.

„Kadîrov este foarte jignit atunci când este ridiculizat”

Canalul de Telegram funcționează pe baza unei structuri din care fac parte mai mulți lideri, o echipă și activiști-informatori. Dacă inițial mișcarea includea doar locuitori ai Ceceniei, acum are mulți reprezentanți ai diasporei din Europa, Turcia și alte țări.

Echipa 1ADAT formată din câteva zeci de oameni este angajată nu numai în crearea de conținut, ci și în campanii de informare, sprijinire și finanțare a activiștilor, cât și în alte domenii pe care Yangulbaev refuză să le numească.

„Înainte de 1ADAT, am avut un grup pe VKontakte (n.r. – versiunea cea mai apropiată de Facebook a Rusiei), unde am spus adevărul despre ceea ce se întâmplă în Cecenia. Dar din cauza răpirii, încarcerării în închisoarea secretă din Groznîi și apoi în centrul de detenție preventivă, nu l-am putut dezvolta pe deplin. În 2020, după ce am vorbit la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, m-am întors în Rusia, am sunat mai mulți prieteni și cunoștințe și am convenit să lansăm o mișcare populară”, povestește opozantul cecen.

Unul din punctele-cheie ale mișcării este anonimatul participanților pentru a le oferi încrederea să vorbească, dar și pentru a-i proteja de posibile repercusiuni. Astfel, urmăritorii nu au nicio ezitare nici în a glumi pe seama liderului cecen Ramzan Kadîrov.

„Pentru noi nu este atât de formidabil și de neînfricat pe cât încearcă să se arate. Kadîrov este foarte jignit atunci când este ridiculizat, vanitatea lui exagerată și complexele se fac simțite. Când îl numim pe Kadyrov «prost», aceasta nu este o insultă. Este un fapt. Vorbește prost nu numai rusă, este incapabil să-și exprime coerent gândurile de două ori”, afirmă opozantul.

„Scopul principal al mișcării este eliberarea Ceceniei”

Succesul canalului de Telegram vine din faptul că nu se limitează la distribuirea de știri, așa cum fac mulți bloggeri, ci și creează investigații jurnalistice și publică date exclusive într-o regiune în care Kadîrov a impus o cenzură aspră.

„Forța 1ADAT stă în susținerea oamenilor, fără informații de la localnici nu am putea exista. Acesta nu este proiectul personal al cuiva. Să presupunem că mâine Kadîrov angajează un asasin și mă elimină – 1ADAT nu se va termina aici”, explică tânărul

Planurile activistului nu se opresc aici. Pentru viitor, canalul trebuie să fie mai implicat în organizarea de mitinguri în Europa și Turcia. „Vom continua nu doar războiul informațional împotriva propagandei lui Kadîrov, ci și protejarea drepturilor omului, documentând crimele. De asemenea, vom ajuta familiile victimelor, le vom pune în legătură cu jurnaliştii şi activiştii pentru drepturile omului. Scopul principal al mișcării este eliberarea Ceceniei”.

