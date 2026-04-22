Modificările recente aduse legii ruse privind granițele de stat au intrat în vigoare, permițând grănicerilor să solicite cetățenilor să prezinte dispozitivele electronice pentru verificare.

Noile reglementări le oferă autorităților vamale dreptul de a solicita accesul la telefoane, tablete și laptopuri, pentru a inspecta conținutul acestora.

Scopul declarat al măsurii este prevenirea încălcării regimului de frontieră și a introducerii obiectelor interzise în țară.

Conform modificărilor, refuzul de a preda dispozitivele electronice pentru control poate fi interpretat drept nerespectarea unui ordin legal al unui militar.

În astfel de cazuri, cetățenii pot primi o amendă cuprinsă între 5.000 și 7.000 de ruble (între 55 și 80 de euro) sau pot fi reținuți administrativ pentru o perioadă de până la 15 zile.

Această schimbare legislativă a generat îngrijorări în rândul organizațiilor pentru drepturile omului, care consideră că măsura ar putea încălca dreptul la viață privată.

De asemenea, există temeri că autoritățile ar putea abuza de noile competențe pentru a accesa date sensibile sau pentru a intimida cetățenii.

Reprezentanții FSB au justificat măsura prin necesitatea sporirii securității la granițe, în special în contextul global actual.

Criticii atrag atenția asupra lipsei unor linii directoare clare care să prevină abuzurile și să protejeze drepturile fundamentale ale cetățenilor.

În contextul acestor schimbări, experții în drept recomandă cetățenilor să fie bine informați despre noile reglementări și să își cunoască drepturile în cazul în care sunt supuși unui astfel de control la frontieră.