Strabag a contestat pe 112 pagini licitația autostrăzii A8 Târgu Frumos-Lețcani

Acest tronson, de 28,6 kilometri, se află în județul Iași. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat drept câștigătoare asocierea condusă de firma românească Danlin XXL (lider), alături de Groma Hold LTD, Intertranscom Impex și Evropeiski Patisha la data de 8 aprilie 2026.

Imediat după anunțarea câștigătorului, rezultatul procedurii a fost contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) de către ceilalți competitori. Au fost depuse nu mai puțin de 4 contestații, două depuse de Strabag, ultima dintre ele a fost făcută pe 23 iunie, și câte una de firmele turcești Makyol și Kalyon.

Compania austriacă Strabag a contestat din nou rezultatul licitației pentru construcția tronsonului 2 Târgu Frumos – Lețcani din A8. Contractul a fost câștigat de Danlin XXL, cu 4,57 miliarde de lei. Strabag a avut o ofertă financiară de 5,1 miliarde de lei, mai mare decât cea a Danlin.

Compania austriacă a transmis o contestație detaliată, de 112 pagini, după ce a avut acces la dosarul de achiziție, acces anterior refuzat din motive de „confidențialitate”. Compania susține că oferta Danlin se bazează pe un calendar „nerealist” și pe estimări care nu pot fi implementate în condiții normale de șantier.

Oferta „este afectată de neconformități multiple și convergente: Programul de Lucrări (Graficul Gantt) nu este fundamentat tehnic și nu demonstrează realizarea contractului în termenele asumate – fie prin durate și productivități incompatibile cu resursele declarate, fie prin omiterea unor activități și constrângeri tehnologice obligatorii; soluția tehnică ofertată se abate, în mai multe puncte, de la cea impusă prin Studiul de Fezabilitate; anumite materiale și prețuri sunt neconforme ori neobișnuit de scăzute; iar, în privința unor cerințe, pretinsa conformitate a fost obținută abia prin modificarea ofertei în etapa clarificărilor — toate acestea făcând ca Propunerea Financiară să nu fie corelată cu o Propunere Tehnică fezabilă”, se arată în sesizarea Strabag, depusă la CNSC.

Austriecii au enumerat 14 motive principale în contestația lor, inclusiv incompatibilități între graficul de execuție și resurse, abateri de la Studiul de Fezabilitate și prețuri „neobișnuit de scăzute” pentru anumite materiale. CNSC urmează să decidă, în perioada următoare, asupra validității acestor sesizări.

Singurul segment din A8 fără câștigător confirmat

Tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani rămâne singurul segment al autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni pentru care câștigătorul licitației nu a fost confirmat. Finanțarea lucrărilor este planificată prin intermediul programului SAFE.

Târgu Frumos – Lețcani, singurul tronson din A8 finanțat prin SAFE care a rămas blocat: A fost depusă o nouă contestație de 112 pagini

Pe traseu vor fi construite 33 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 7,8 km, precum și două tuneluri. Contractul prevede și realizarea a 13 km de drumuri de legătură, esențiale pentru integrarea traseului în rețeaua rutieră existentă. Acestea includ un drum de legătură cu două benzi către DN 28D, în lungime de 5,23 km, și un drum de legătură cu patru benzi către DN 28, în lungime de 7,6 km.

De asemenea, pentru acest tronson de autostradă s-a prevăzut prioritizarea unui segment cu o lungime de 4 kilometri care va funcționa ca o centură la Podu Iloaiei, din județul Iași, o localitate care se confruntă cu blocaje în trafic.

CNIR a emis vineri, 12 iunie, ordinul de începere pentru tronsonul 1 Moțca-Târgu Frumos și tronsonul 3 Lețcani-Iași din cadrul Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni și a stabilit data de 24 august pentru începerea perioadei de proiectare.

De asemenea, în perioada următoare, CNIR va semna cu Asocierea de firme din Italia ITINERA SPA (Lider)-ICM S.P.A, SAIPEM S.P.A, contractul pentru construirea tronsonului 4 DN 24 (Iași)-Vamă (Pod peste Prut la Ungheni) din A8. Și acest proiect este finanțat prin SAFE, fiind inclusă și realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova.

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