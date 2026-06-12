Motivele pentru care proiectarea începe abia pe 24 august

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis vineri, 12 iunie, ordinul de începere pentru tronsoanele 1 și 3 ale Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni și a stabilit data de 24 august pentru începerea perioadei de proiectare.

Decizia pentru care s-a procedat așa ține de mai multe motive birocratice. Conform legislației achizițiilor publice și clauzelor contractuale, după ce autoritatea emite ordinul de începere, constructorul are la dispoziție un termen legal (de regulă între 15 și 30 de zile) pentru a deschide și a depune „Garanția de Bună Execuție”. Până când această garanție nu este validată, activitatea efectivă de proiectare nu poate fi decontată sau demarată oficial.

De asemenea, în perioada dintre 12 iunie și 24 august (aproximativ două luni și jumătate n.r.) urmează să fie numiți oficial supervizorii de proiect, respectiv liderii de echipă din partea constructorului și a beneficiarului (CNIR). Tot acum are loc predarea-primirea tuturor documentelor existente (Studiul de Fezabilitate, avizele de mediu obținute anterior, ridicările topografice).

Utilajele vor intra efectiv în șantier abia în vara anului 2027

Șoferii care sperau să vadă deja excavatoare pe traseul Autostrăzii A8 mai au de așteptat. Cele două tronsoane au un termen de proiectare de 10 luni, timp în care munca se va muta strict pe planșetele inginerilor, utilajele urmând să intre efectiv în șantier abia în vara anului 2027.

Pentru că startul oficial al proiectării va avea loc pe 24 august, cele 10 luni se vor încheia exact la sfârșitul lunii iunie 2027, în plin sezon favorabil construcțiilor, evitând lunile de primăvară capricioase sau ploioase în care oricum nu s-ar fi putut lucra eficient la terasamente.

Utilajele grele vor putea intra în șantier direct în plin sezon favorabil construcțiilor, după aprobarea proiectului tehnic.

,,Am emis, astăzi (12 iunie 2026 n.r.), Ordinul pentru începerea proiectării pentru 45 de kilometri ai A8 cu finanțare SAFE. Sunt două tronsoane cu o complexitate tehnică ridicată, cu numeroase lucrări de artă, poduri, pasaje și tuneluri, iar după cele 10 luni alocate etapei de proiectare, lucrările efective vor începe în iunie 2027, în sezonul favorabil construcțiilor”, a precizat Gabriel Budescu, director general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Tronsonul Moțca-Târgu Frumos: 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere

Contractele pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Moțca-Târgu Frumos și tronsonului 3 Lețcani-Iași au fost semnate la sfârșitul lunii mai, constructori fiind companii din România și Spania.

Constructorul desemnat pentru Tronsonul Moțca-Târgu Frumos, din județul Iași, este asocierea SA&PE Construct SRL (Lider) – Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB, Euro-Asfalt. Valoarea ofertei câștigătoare este de 4,87 miliarde lei, fără TVA.

Start pe Autostrada Unirii - A8: De ce începe proiectarea a 45 km abia în august, deși ordinul s-a dat în iunie și când intră utilajele în teren

Tronsonul 1, care are o lungime de 27 km, include: 36 de structuri, poduri, viaducte; patru tuneluri; trei noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

„Pentru a asigura legătura între secțiunea III Leghin-Târgu Neamț a A8 și DN2, respectiv A7-Autostrada Moldovei Bacău-Pașcani va fi construit cu prioritate, în termen de maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri”, menționează reprezentanții CNIR.

Durata contractuală este de 46 luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 luni pentru etapa de execuție. Dacă se vor respecta aceste termene, lotul va fi gata pentru circulație abia în vara anului 2030.

Tronsonul 3 Lețcani-DN 24 cuprinde 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri și 2 noduri

Constructorul spaniol FCC Construccion a fost desemnat câștigătorul contractului pe tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași), valoarea ofertei fiind de 3,93 miliarde lei, fără TVA. Pe acest lot, cu o lungime de aproape 18 kilometri vor fi construite: 18 poduri și pasaje; 6 tuneluri; 2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).

Start pe Autostrada Unirii - A8: De ce începe proiectarea a 45 km abia în august, deși ordinul s-a dat în iunie și când intră utilajele în teren

Durata contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru lucrări, ceea ce înseamnă că se va putea circula pe acest tronson tot în vara anului 2030.

Sursa de finanțare pentru tronsoanele 1 și 3 din Autostrada Unirii – A8 va fi prin Programul Security Action for Europe (SAFE), finanțare aprobată de Comisia Europeană pentru infrastructură duală (civilă și militară).

Alte două tronsoane sunt în contestație

Celelalte două contracte ale Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, finanțate prin programul SAFE, sunt blocate în faza contestațiilor.

Este vorba de tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani, care se întinde pe 28,6 km. Constructorul desemnat a fost asocierea Danlin XXL (lider), Groma Hold LTD., Intertranscom Impex SRL și Evropiski, dar atribuirea contractului este contestată de companiile Strabag și asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S. (lider), CBI Construcții și Turism & Investiții SRL. Plângerile sunt analizate în prezent de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Nici pentru tronsonul 4 Iași – Ungheni nu s-a semnat contractul. Reprezentanții Construcții Erbașu susțin că oferta asocierii conduse de Itinera SPA, declarată câștigătoare de CNIR pe 24 aprilie 2026, ar fi trebuit exclusă din cauza unor abateri profesionale anterioare. De cealaltă parte, Itinera SPA a depus la rândul său o contestație, încercând să-și apere titlul de câștigător. Oferta Itinera SPA este în valoare de 3,57 miliarde lei, fără TVA, cu aproximativ 25% sub estimarea inițială a contractului.

Aproape 194.000.000 de lei pentru 5.782 de proprietari din Iași care au terenuri pe Autostrada Unirii A8

Ministerul Transporturilor a lansat în consultare publică, pe 10 iunie, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru exproprierea a 5.782 de imobile aflate pe traseul Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Proprietarii terenurilor vor primi despăgubiri totale de aproape 194 de milioane de lei.

Coridorul de expropriere traversează județul Iași de la vest la est și afectează proprietăți situate pe raza a 19 localități. Printre unitățile administrativ-teritoriale vizate se numără municipiul Pașcani, orașele Târgu Frumos și Podul Iloaiei, precum și comunele Moțca, Miroslovești, Stolnicești-Prăjescu, Heleșteni, Costești, Ion Neculce, Bălțați, Erbiceni, Dumești, Lețcani, Miroslava, Rediu, Popricani, Victoria, Aroneanu și Golăiești.

Proiectul Autostrăzii A8, cunoscută și sub numele de Autostrada Unirii, este considerat esențial pentru conectivitatea regiunii Moldova.

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