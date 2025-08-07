Donald Trump susține că tarifele generate de noile taxe au adus SUA peste 100 de miliarde de dolari

Noile măsuri vin după luni de tentative eșuate de lansare a politicii tarifare „reciproce” și multiple negocieri comerciale bilaterale, unele dintre ele încheindu-se cu acorduri care au evitat impunerea unor tarife și mai dure.

Donald Trump și echipa sa economică au salutat veniturile generate de tarifele deja implementate – peste 100 de miliarde de dolari – și au subliniat că acestea nu au dus la recesiune sau la o inflație galopantă, așa cum prognozau unii analiști.

Cu toate acestea, noul pachet tarifar este mult mai agresiv, iar economiștii avertizează că ar putea agrava problemele emergente din economie, inclusiv creșterea inflației și încetinirea ritmului de creare a locurilor de muncă.

Tarifele diferă în funcție de țară

Anterior, tariful de bază aplicat era de 10% pentru majoritatea țărilor. Acum însă, tarifele diferă considerabil în funcție de țară.

Cele mai ridicate taxe se aplică produselor din Brazilia (50%), Laos și Myanmar (40%), Elveția (39%), Irak și Serbia (35%). Alte 21 de țări se confruntă cu tarife de peste 15%, inclusiv Vietnam (20%), India (25%), Taiwan (20%) și Thailanda (19%).

India ar putea fi afectată suplimentar de un tarif de 25%, conform unui ordin executiv semnat miercuri, ce vizează sancționarea achizițiilor sale de petrol din Rusia. Acest tarif suplimentar ar urma să intre în vigoare pe 27 august.

Pentru 39 de alte țări, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, se aplică un tarif de 15%. Canada și Mexic sunt scutite, dacă respectă acordul USMCA (Acordul SUA-Mexic-Canada). În caz contrar, mărfurile canadiene sunt taxate cu 35%, iar cele mexicane – cu 25%.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană a decis să suspende contramăsurile tarifare luate împotriva Statelor Unite.

Ce se întâmplă cu acordurile comerciale?

Deși Trump a anunțat opt acorduri comerciale în ultimele cinci luni, doar două – cu Regatul Unit și China – au fost finalizate oficial. Acordul cu China, ce a redus tarifele dintre cele două țări, expiră pe 12 august și ar putea duce la noi majorări dacă nu se prelungește.

Multe dintre acorduri presupun achiziții extinse de produse americane, precum petrol, automobile, echipamente militare sau produse agricole.

Totuși, există discrepanțe între declarațiile administrației Trump și cele ale partenerilor implicați. De exemplu, premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, a spus că detalii importante încă sunt în negociere, contrazicând declarațiile optimiste ale Casei Albe.

Mărfuri exceptate de la noile taxe

Există și excepții de la aceste tarife. Smartphone-urile, de exemplu, nu sunt afectate, iar bunurile care fac obiectul altor tarife sectoriale nu vor fi dublu taxate. Produsele farmaceutice sunt, deocamdată, scutite, dar Trump a sugerat că ar putea introduce taxe și pentru acestea.

UE încearcă să negocieze o taxă fixă de 15% la exporturile de medicamente către SUA pentru a evita tarife mai mari.

Alte scutiri se aplică bunurilor fabricate în străinătate, dar care conțin cel puțin 20% materiale sau manoperă din SUA.

Deși noile tarife sunt deja oficiale, ordinul executiv semnat de Trump prevede că mărfurile aflate deja în tranzit către SUA înainte de data intrării în vigoare vor fi taxate conform regimului vechi până pe 5 octombrie.

Trump a mai amenințat și cu impunerea de tarife de 100% pentru semiconductori și produse din lemn, fără a preciza un termen clar.

Chiar dacă aceste măsuri ar putea fi contestate în instanță, președintele dispune în continuare de suficiente instrumente pentru a-și promova politica tarifară.

Specialiștii susțin că acest război comercial dus de Donald Trump reprezintă „o aberație economică și un bumerag politic”.

Un sondaj realizat de The New York Times și Siena College Research Institute arată că 76% dintre americani dezaprobă modul în care liderul de la Casa Albă gestionează economia.

