Oamenii au sărbătorit 2026 și în ploaie

În Auckland, locuitorii au întâmpinat 2026 cu un spectacol de artificii lansat de pe Sky Tower, cea mai înaltă structură din țară. Evenimentul a atras mii de oameni, în ciuda ploii. Spectacolul pirotehnic de cinci minute a inclus 3.500 de artificii lansate de pe diferite etaje ale turnului de 240 de metri. Totuși, mai multe evenimente comunitare din Insula de Nord a Noii Zeelande au fost anulate din cauza prognozei meteo nefavorabile.

Australia a sărbătorit printre puști automate, după atacul armat recent

Australia, aflată pe coasta de est, a salutat 2026 cu două ore mai târziu. În Sydney, cel mai mare oraș al țării, festivitățile au fost umbrite de cel mai grav atac armat din ultimii aproape 30 de ani. În data de 14 decembrie, doi atacatori înarmați au vizat o sărbătoare de Hanuka de pe plaja Bondi, ucigând 15 persoane într-un atac terorist inspirat de ISIS.

Pentru a asigura siguranța participanților, peste 2.500 de ofițeri de poliție au fost mobilizați în zona portului din Sydney, centrul festivităților de Anul Nou.

Mulți dintre aceștia au fost înarmați cu puști automate, o imagine rar întâlnită în oraș. Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a îndemnat locuitorii Sydneyului să nu se lase descurajați de teamă: „Nu putem permite ca acest eveniment criminal și terorist îngrozitor să ne schimbe modul de viață. Trebuie să sfidăm această crimă oribilă și să spunem că nu ne vom lăsa intimidați de acest tip de terorism.”

Indonezia, reținută din cauza inundațiilor din Sumatra

Indonezia, vecin apropiat al Australiei, a ales să reducă festivitățile de Anul Nou în semn de solidaritate cu comunitățile afectate de inundațiile și alunecările de teren din insula Sumatra, petrecute în urmă cu o lună. Aceste dezastre au provocat moartea a peste 1.100 de persoane.

Capitala Jakarta a organizat evenimente mai liniștite, orientate spre rugăciuni pentru victime, potrivit guvernatorului orașului, Pramono Anung.

Pe insula turistică Bali, concertele și spectacolele cu artificii au fost înlocuite de un eveniment cultural cu 65 de grupuri care au interpretat dansuri tradiționale.

Hong Kongul sobru de Revelion

Hong Kong, de asemenea, a optat pentru o atmosferă mai sobră. După ce un incendiu masiv a distrus un complex de apartamente în luna noiembrie, provocând moartea a cel puțin 161 de persoane, orașul a organizat un spectacol de muzică în districtul Central, în locul tradiționalului foc de artificii peste Victoria Harbour.

Fațadele a opt clădiri emblematice au fost transformate în ceasuri uriașe pentru o numărătoare inversă însoțită de un spectacol de lumini la miezul nopții.

Templele Japoniei și-au sunat clopotele pentru 2026

În alte părți ale Asiei, tradițiile vechi au marcat intrarea în noul an. În Japonia, clopotele templelor au răsunat pe tot cuprinsul țării, iar unii oameni au urcat pe munți pentru a vedea primul răsărit al anului.

În Coreea de Sud, în Seul, a avut loc un ceremonial de batere a clopotului la Pavilionul Bosingak.

Xi Jinping a început anul vorbind despre Taiwan

În discursul său de Anul Nou, președintele Chinei, Xi Jinping, a aplaudat progresul tehnologic al țării sale în domenii precum inteligența artificială și semiconductori.

Totodată, el a reiterat amenințările față de Taiwan: „Noi, chinezii de pe ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan, împărtășim o legătură de sânge și rudenie. Reunificarea patriei noastre, o tendință a timpului, este de neoprit.”

Palestinienii speră ca 2026 să le aducă pacea

În Gaza, palestinienii și-au exprimat speranța că anul 2026 va aduce un sfârșit definitiv războiului dintre Israel și Hamas, care a afectat enclava în ultimii doi ani. „Sperăm să fie un an bun pentru poporul nostru din Palestina”, a declarat Faraj Rasheed, subliniind că mii de oameni continuă să trăiască în condiții aspre în tabere de corturi.

Grecia și Cipru, prietenoase cu animalele și copiii

În Grecia și Cipru, autoritățile au optat pentru focuri de artificii cu zgomot redus, spectacole de lumini și drone în capitalele respective.

Această schimbare a fost concepută pentru a face festivitățile mai prietenoase pentru copii și animale, în special pentru cele sensibile la zgomote puternice.

În Italia, Papa Leon al XIV-lea a susținut ultima audiență generală a anului în Piața Sfântul Petru. El l-a citat pe Papa Francisc, conducând congregația într-o rugăciune tradițională și reflectând asupra evenimentelor din 2025.

SUA aniversează 250 de ani în 2026

În Statele Unite, pregătirile pentru sărbătorirea Anului Nou erau în plină desfășurare în orașe și localități din întreaga țară. În New Orleans, măsurile de securitate au fost sporite cu ajutorul Gărzii Naționale, autorizată de președintele Trump pentru a preveni orice incidente, după ce un atac terorist de Anul Nou de acum un an a ucis 14 persoane.

În New York, comisarul NYPD, Jessica Tisch, a declarat că echipele mobile de screening vor fi desfășurate la evenimentul de coborâre a mingii din Times Square, deși nu există o amenințare specifică.

După ce mingea va coborî, aceasta va fi ridicată din nou, strălucind în roșu, alb și albastru, pentru a marca aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite.

