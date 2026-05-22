Cât costă biletele pentru o călătorie de 50 de minute

Pe data de 1 iunie 2026, compania va opera trei curse speciale dedicate copiilor, cu plecare și sosire pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” (Otopeni).

„Zborurile vor avea o durată de aproximativ 50 de minute, timp în care cei mici vor descoperi universul fascinant al aviației într-un mod interactiv, sigur și prietenos”, a transmis TAROM într-un comunicat.

Experiența este dedicată copiilor între 3 și 11 ani împliniți până la data zborului, cu condiția să fie însoțiți de un adult (maximum 2 copii pentru fiecare adult). Pentru copiii de la 12 ani în sus se aplică tariful normal de adult. Biletele costă 50 de euro pentru un copil și 70 de euro pentru un adult.

„La bordul aeronavei Boeing 737-800 NG TAROM, copiii vor avea ocazia să facă cunoștință cu personalul navigant, să afle cum se desfășoară un zbor și să viziteze cabina piloților, unde vor descoperi, pe înțelesul lor, cum funcționează aparatura de bord sau ce presupune pilotarea unei aeronave comerciale. De asemenea, vor putea realiza fotografii alături de echipajul TAROM, iar la finalul experienței, cei mici vor pleca acasă cu amintirea unei zile petrecute printre nori, în lumea spectaculoasă a zborului”, potrivit companiei.

Vor avea loc trei zboruri, iar părinții trebuie să facă rezervări

Vor avea loc pe 1 iunie trei curse speciale dedicate copiilor, de la ora 09:15, 11:15 și 13: 15. Toate vor avea plecarea și sosirea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

„Prin această inițiativă, TAROM își reafirmă dorința de a fi aproape de comunitate și de a inspira noile generații să descopere frumusețea și emoția zborului încă de la cele mai fragede vârste, prin intermediul unor experiențe speciale, desfășurate într-un cadru sigur și prietenos”, potrivit sursei citate.

Rezervările pentru zborurile speciale organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului pot fi efectuate prin intermediul agențiilor naționale TAROM , respectiv la Call Center-ul TAROM.

TAROM promite bilete la prețuri mai bune pentru români în această vară

De asemenea, TAROM a anunțat că ar putea oferi bilete la prețuri mai bune în această vară, după intrarea în flotă a două aeronave Boeing 737-8 MAX, care au mai multe locuri și un consum mai mic de carburant. Noile avioane vor ajuta compania să reducă o parte din costuri și să transporte mai mulți pasageri pe aceeași cursă, lucru care ar putea permite menținerea unor tarife competitive.

„Vin cele două Boeing-uri, sunt cheltuieli mai mici și se câștigă mai mulți bani”, au transmis reprezentanții companiei.

O a treia aeronavă ar urma să ajungă în martie 2027 și, potrivit TAROM, câștigul nu ar fi doar pentru companie, ci și pentru pasageri.

„TAROM își va permite să ofere bilete la prețuri foarte bune comparate cu piața, începând din sezonul de vară, pentru că crește capacitatea de locuri și scade consumul de carburant. Pasagerul va fi beneficiarul unui cost super decent”, au explicat reprezentanții companiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE