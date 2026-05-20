Noile Boeing-uri din flota TAROM pot aduce bilete mai ieftine pentru pasageri

TAROM a transmis că în această vară urmează să primească două aeronave Boeing 737-8 MAX. Acestea ar urma să aducă mai multe locuri disponibile pe zboruri și un consum mai redus de combustibil.

„Vin cele două Boeing-uri, sunt cheltuieli mai mici și se câștigă mai mulți bani”, au transmis reprezentanții companiei.

O a treia aeronavă ar urma să ajungă în martie 2027 și, potrivit TAROM, câștigul nu ar fi doar pentru companie, ci și pentru pasageri.

„TAROM își va permite să ofere bilete la prețuri foarte bune comparate cu piața, începând din sezonul de vară, pentru că crește capacitatea de locuri și scade consumul de carburant. Pasagerul va fi beneficiarul unui cost super decent”, au explicat reprezentanții companiei.

TAROM spune că va putea oferi prețuri bune față de piață

Compania nu vorbește despre o reducere generală anunțată oficial, ci despre posibilitatea de a avea tarife mai bune în sezonul de vară, datorită costurilor mai mici și capacității mai mari de transport. TAROM arată că, din aprilie, piața a fost presată de creșterea prețului la kerosen, iar acest lucru s-a văzut treptat și în prețurile biletelor.

„Din aprilie până acum, toată piața a crescut încet, încet prețul la bilete, pornind de la prețul la tona de kerosen. În sezonul de vară, odată cu introducerea unor aeronave cu mai multe locuri și consum redus de combustibil, TAROM va putea menține tarife competitive, raportat la cele practicate de ceilalți operatori din piață”, au mai transmis reprezentanții TAROM.

Noile avioane ar putea ajuta și la creșterea gradului de ocupare

TAROM mizează în această vară și pe o creștere a gradului de ocupare, după ce primele două trimestre au fost afectate de sezonalitate, anulări de zboruri în Orientul Mijlociu și scumpirea kerosenului. Compania susține că sezonul de vară, împreună cu cele două Boeing-uri noi, ar putea ajuta la îmbunătățirea rezultatelor pe rute.

„Încercăm să creștem gradul de ocupare începând cu această vară, pe tot sezonul, având în calcul și cele două Boeing-uri”, au transmis reprezentanții companiei.

TAROM este în plin plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termen de finalizare în decembrie 2026, și operează cu restricții clare, cu o flotă limitată la 14 avioane și 27 de rute. Noile avioane, cu un consum mai mic de combustibil, costuri mai reduse de mentenanță și mai multe locuri, pot ajuta TAROM să își îmbunătățească rezultatele într-o perioadă afectată de scumpirea kerosenului, pierderea unor rute și dificultățile din piața aviatică.