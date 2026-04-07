Bebelușul de două luni a fost scuturat

Poliţia judeţeană Prahova a confirmat deschiderea unui dosar penal pentru „loviri sau vătămări cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei”.

„Activităţile sunt desfăşurate de poliţiştii din cadrul structurilor de investigaţii criminale, sub coordonarea procurorului de caz, fiind întreprinse demersuri specifice pentru stabilirea situaţiei de fapt, determinarea împrejurărilor în care a fost comisă fapta şi administrarea unui probatoriu complet şi concludent. În cadrul procedurilor derulate, au fost dispuse măsuri procesual-penale privind identificarea, ridicarea şi conservarea mijloacelor materiale de probă, precum şi efectuarea expertizelor de specialitate, inclusiv a celor medico-legale”, au transmis oficialii.

Cei trei fraţi ai bebeluşului au fost preluaţi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova.

„S-au dispus măsuri de protecţie pentru trei copii, s-a dispus imediat măsura de protecţie prin instituirea plasamentului în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist”, au declarat reprezentanţi ai DGASPC Prahova pentru News.ro.

Familia extinsă a solicitat plasarea copiilor în grija rudelor, însă autorităţile evaluează situaţia familială pentru a stabili dacă cei mici ar fi în siguranţă. Între timp, tatăl copilului decedat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, timp în care ancheta continuă pentru a clarifica circumstanţele tragediei.

Ce este sindromul bebelușului zguduit, de care pot suferi bebelușii scuturați

Sindromul bebelușului zguduit, cunoscut medical sub denumirea de traumatism cranian abuziv, reprezintă o vătămare cerebrală extrem de gravă provocată de scuturarea violentă a unui sugar sau copil mic, acțiune care determină creierul acestuia să se lovească repetat de pereții interiori ai craniului din cauza mușchilor gâtului slab dezvoltați.

Această formă de abuz fizic cauzează adesea umflarea creierului, sângerări intracraniene și sângerări la nivelul retinei, manifestându-se prin simptome care variază de la iritabilitate, letargie și dificultăți respiratorii până la convulsii sau comă.

Din păcate, mulți dintre copiii care supraviețuiesc rămân cu sechele permanente, precum orbirea, pierderea auzului, întârzieri majore în dezvoltare sau paralizie cerebrală, fiind important de subliniat că aceste leziuni nu apar în urma activităților de joacă obișnuite sau a accidentelor minore, ci necesită o forță fizică extremă.

