Cel care a sunat la 112 a fost chiar fiul. Bărbatul a chemat polițiștii, reclamând că tatăl său se află sub influența băuturilor alcoolice și este agresiv atât cu el, cât și cu nora.

Ajunși la fața locului, poliţiştii au fost primiţi de bărbatul agresiv cu un cuţit în mână. Poliţiştii i-au cerut să arunce cuţitul, dar bărbatul a ales să se îndrepte ostentativ şi ameninţător spre echipajul de poliţie.

În acel moment, agenţii au scos pistoalele din dotare şi au tras focuri de armă în plan vertical. Cum nici asta nu l-a intimidat pe agresor, oamenii legii au tras cu arma în picior și l-au rănit.

Unul din gloanțe a ricoșat și l-a lovit în zona omoplatului și pe fiu.

Tatăl a fost imobilizat, iar între timp au fost chemate și echipaje medicale pentru a le acorda îngrijiri medicale celor doi răniți. Niciunul nu este în stare gravă, iar vieţile nu le-au fost puse în pericol.

„Activitățile sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, atât sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie cât și cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj. De asemenea, sub coordonarea unității de parchet se efectuează și cercetări din oficiu si sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și asigurării cadrului procedural legal al utilizării armamentului din dotare”, a transmis, într-un comunicat, IPJ Suceava.

Citeşte şi:

Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, trimis în judecată pentru obținerea ilegală a titlului de luptător la Revoluție

Rafael Nadal, infectat cu noul coronavirus. Cum se simte campionul iberic

Florin Cîţu, despre nemulţumirile liberalilor de la PNL Vâlcea: Nu știu cine este șef acolo

PARTENERI - GSP.RO Cristi Borcea a dat detalii despre averea reală a lui Gigi Becali: „Are peste ...

Playtech.ro Cum s-a înmulțit omenirea, dacă Adam și Eva i-au avut doar pe Cain și Abel. Foarte puțini știu

Observatornews.ro „Mami, ai de gând să mori?” O mamă a doi copii îşi pregăteşte mesajele de adio, după ce medicii i-au spus că nu prinde Crăciunul

HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2021. Gemenii au ocazia, destul de rară, de a clarifica o problemă, a lor sau a cuiva din familie

Știrileprotv.ro „Monstrul Dunării” descoperit într-un canal de scurgere. Peștele gigantic, de peste 100 de kg, a fost scos cu macaraua

Telekomsport 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

PUBLICITATE Cum să faci masca facială perfectă