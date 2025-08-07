„În cadrul audierilor, în urma aplicării Formularului de Risc, a fost emis ordin de protecţie provizoriu şi pentru fata de 23 de ani, aceasta beneficiind şi de monitorizare electronică. În data de 6 august, în jurul orei 16.44, bărbatul de 53 de ani ar fi încălcat ordinul de protecţie, poliţiştii primind o alertă de pătrundere într-o zonă interzisă, respectiv la locul de muncă al soţiei”, a transmis, joi, IPJ Timiş.

Bărbatul a fost identificat în Timișoara și dus la sediul Poliției.

Ulterior, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore pentru încălcarea ordinului de protecţie şi a fost dus în arest, potrivit IPJ Timiș.

Amintim că un bărbat cu ordin de protecție și brățară electronică și-a amenințat soția și fiica, aceasta din urmă cerând ajutor într-un mesaj postat pe rețeaua TikTok. Cele două au sesizat Poliţia, însă agenții le-ar fi spus că poate este vorba de un mesaj trimis din greşeală.

În ceea ce priveşte acuzaţiile tinerei la adresa poliţiştilor, care i-ar fi spus ei şi mamei ei că mesajul de ameninţare ar fi putut fi un mesaj trimis din greşeală, Biroul de Control Intern va face verificări.

„Referitor la afirmaţiile făcute în spaţiul public de către tânără, se fac verificări de către poliţiştii Biroului Control Intern cu privire la modul de acţiune şi respectarea procedurilor de lucru de către poliţişti, în astfel de situaţii”, preciza IPJ Timiş.

Dacă eşti victima violenţei domestice, poţi cere ajutor la numărul unic de urgență 112, la linia telefonică gratuită 0800.500.333 pusă la dispoziţie de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbaţi sau poţi scrie ONG-urilor care se ocupă de protejarea acestor victime, pentru a primi consiliere şi sprijin.





