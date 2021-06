Astăzi, după miezul nopții, Cristina Spătar a făcut anunțul trist pe pagina ei de Facebook.

„Drum lin spre îngeri, tată… acolo o vei reîntâlni pe ea…”, a notat aceasta. Vedeta a făcut referire la mama sa, care a murit pe când ea avea doar 24 de ani.

Cristina Spătar a suferit mult când a pierdut-o pe cea care i-a dat viață. „Cea mai mare lovitură a fost când mama s-a îmbolnăvit de cancer. Atunci a fost cea mai mare lovitură, deși nu conștientizam la momentul respectiv. Eu am avut ghinionul să fiu lângă ea și să sufăr, sora mea fiind plecată în străinătate. Chestia asta m-a marcat foarte tare”, spunea ea într-un interviu la Pro TV.

De ce boală suferea tatăl Cristinei Spătar

Anul trecut, într-o emisiune de televiziune, Cristina Spătar a anunțat că tatăl ei a fost diagnosticat cu cancer ganglionar.

„Tatăl meu a încercat mai multe relații, toate ar fi murit de cancer. Cred că e un blestem. Acum am aflat că și el are cancer la gât. Eu și sora mea vrem să-i fim alături. Există un Dumnezeu și el îmi dă putere, lecții. Fiecare are un Dumnezeu, o cruce de dus, eu o duc pe a mea, e mai grea”, povestea cântăreața în urmă cu un an.

