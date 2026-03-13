Cristina Filip a relatat că se afla la Curtea de Apel pentru a obține o reacție din partea lui Tudor Dima privind deciziile magistraților.

„Mă aflam în zona destinată presei. În momentul în care Tudor Dima a ieșit din sala de judecată, însoțit de tatăl lui, am încercat să filmez. Tatăl său s-a apropiat, a început să mă împingă și mi-a smuls telefonul din mână. I-am cerut să mi-l înapoieze, explicându-i că sunt de la presă, însă acesta a refuzat și s-a îndreptat spre ieșire”, a declarat jurnalista la acea perioadă.

Jandarmii care asigură ordinea în instanță au intervenit prompt și i-au împiedicat pe cei doi să părăsească clădirea cu dispozitivul.

Potrivit declarațiilor jurnalistei, bărbatul ar fi încercat să justifice incidentul spunând că era deranjat de faptul că era filmat, iar fiul său ar fi susținut că telefonul a fost găsit pe jos.

În urma incidentului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a anunțat oficial, pe 13 martie 2026, că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui D.C.I., tatăl inculpatului, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, conform articolului 233 din Codul Penal.

Totodată, a fost instituită măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Ancheta este în desfășurare, fiind coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul Investigații Criminale al Poliției Sectorului 4.

Parchetul a reiterat că procedurile penale respectă drepturile și garanțiile procesuale și că inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței. Comunicatul a fost redactat în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

Revenind la incident, jurnalista subliniază că astfel de agresiuni nu ar trebui tolerate. „Este o situație prin care niciun jurnalist nu ar trebui să treacă, fie că este din trustul nostru sau din altă redacție. Astfel de incidente, fie ele și izolate, sunt de netolerat și nu trebuie trecute cu vederea”, a afirmat Cristina Filip, care a subliniat că Antena 3 CNN își rezervă dreptul de a recurge la toate mijloacele legale pentru a-și apăra echipa.