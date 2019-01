Victor Maniliuc, tatăl micuței Larisa, despre care Libertatea a scris săptămâna trecută, consideră nedrept că autorul accidentului a fost eliberat din arest și poate dormi liniștit în patul său, în timp ce el are nopți albe alături de Larisa, care este în comă.

Maniliuc a declarat pentru Libertatea că, pe lângă solidaritate, acum există și un soi de nemulțumire la nivel național și local, după ce s-a aflat că autorul accidentului a fost eliberat din arest preventiv și se află în arest la domiciliu.

„O luăm ca atare, mergem înainte, fără să comentez. Dezideratul nostru este, în momentul de față, Larisa. În rest, justiție, Dumnezeu și alte pedepse sau judecăți care sunt, ne depășesc și chiar nu vrem să ne implicăm”, spune tatăl Larisei.

Bărbatul consideră că situația este frustrantă.

„El poate sta acăsucă și să doarmă liniștit cu toate acele restricții. El doarme liniștit, eu nu pot să dorm liniștit”, mai spune Maniliuc.

Referitor la evoluția stării de sănătate a Larisei, Victor Maniliuc spune că situația este liniară, chiar dacă sunt făcute, zi de zi, mici progrese.

„Poimâine plecăm din nou în ambulatoriu pentru două săptămâni. Sunt pași, nu e nimic major, dar zi de zi, câte un progres”, a spus tatăl fetiței.

El a arătat că nu e un trend descendent, dar pentru medici este liniar, fiindcă ei așteaptă conștiența și evaluarea neurologică.

„Ea este tot mai senină, cu un tonus general tot mai OK. Pașii sunt foarte mici, dar sunt”, a mai spus Maniliuc.

Pe de altă parte, tatăl micuței Larisa crede că tânărul șofer Bogdan Florin Chetrariu ar trebui acuzat de crimă cu premeditare, și nu de omor din culpă.

„Un tânăr care are 26 de ani, permisul de niciun an de zile și are pe mână o mașină de 3.000 de centimetri cubi, cu un motor de 200 de cai putere, cu o domnișoară în stânga lui și distrat de la ceea ce înseamnă trafic pe un bulevard cu treceri de pietoni din 200 în 200 de metri, să poți ajunge la peste 100 de kilometri la oră atunci putem extrapola că i s-a dat o armă pe mână. El a avut o armă în mână și pentru mine este un criminal. Poate că sunt dur, dar suferința noastră nu poate să fie înlocuită cu nimic din ceea ce înseamnă zona lumească, nici pe Irina și nici suferința Larisei”, a conchis Maniliuc.

