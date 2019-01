La două luni de la tragedie, Victor Maniliuc, ofițer specialist la Biroul Comunicații și Tehnologia Informației la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Petru Rareș din Fălticeni, are puterea să răspundă molcom și politicos celor care-l întreabă despre starea fiicei sale, chiar dacă simte că acest lucru îi răpește momente prețioase și-l smulge de lângă copila pe care o veghează zi și noapte.

Nu a avut răgaz să-și plângă soția. Nu își permite așa ceva! Trebuie să lupte cu toată ființa pentru Larisa, aflată acum într-un spital din București.

Spune că, deși par a fi „semne încurajatoare” în ceea ce privește evoluția stării de sănătate a copilei, evaluările sunt relative ținând cont de starea de semicomă în care se află.

„Evoluții sunt. Pași se fac, în sensul motricității. În rest, nefiind în stare de conștiență și deci neputând coopera, nu poate fi evaluată chiar dacă este trezită din coma profundă”, ne-a declarat tatăl micuței.

Chiar în ziua accidentului, Victor, care se afla la serviciu, a primit prin internet un filmuleț și o fotografie cu Larisa în leagăn, trimisă de Irina, care obișnuia zilnic să facă acest lucru.

Povestește că filmul este datat 14.11.2018, ora 07.52, iar fotografia, la 10.26 și că nimic din normalitatea unei zile nu prevestea că „totul se va curma brusc, fără dreptul de a alege, peste câteva ore”.

„Eu am primit o fotografie cu Larisa la momentul când era în leagăn, o ultimă fotografie cu mesajul «Tataaaaaaa… uite!!»”, la care am răspuns cu Dadadaaaaa, în felul nostru caracteristic. Eram deja ajuns la serviciu, mă schimbam în ținută pentru o nouă zi plină la acea vreme. Irina știa că sunt foarte ocupat și nu mă mai suna ca de obicei, să îmi împărtășească ce au mai făcut. Am fost sunat mai târziu, de un coleg doar… să îmi transmită voalat de… accident”.

Dincolo de „minunile” pe care spune că le fac medicii, nu contenește nici o clipă să spere într-o „minune de la Dumnezeu” pentru Larisa. Micuței i s-a făcut, printre alte examene, și unul digital la ochi pentru a vedea dacă receptează stimuli luminoși la nivel de nerv optic. Astăzi, va fi supusă unei alte investigații, însă și rezultatul acesteia va fi relativ, neputând oferi un diagnostic total.

„La șase luni se trage linie și se va putea spune că se vede o evoluție, o stagnare sau un regres”, mai spune tatăl Larisei.

„Fericirea nu este o destinație, ci un stil de viață”

La ei acasă, pășeau, la intrare, pe o carpetă luată la reduceri dintr-un magazin, pe care Irina și-a dorit-o foarte mult. „Fericirea nu este o destinație, ci un stil de viață”, scrie pe ea.

„Era cu puțin timp înainte… de a-și lua zborul. Kitty, pisicuța Larisei, pusese stăpânire imediat pe… FERICIRE, aceeași fericire pe care iubita noastră o trăia prin fiecare lucru, mărunt și neînsemnat pentru marea noastră majoritate… Îți mulțumesc, mami dragă, că găsești momente să ne arăți că ești parte din trioul nostru prin forme perceptibile unei alte dimensiuni, așa cum credeai cu convingere”, își amintește Victor pe Facebook.



„Eu nu pot să stau nici să cer, nici să cerșesc. Orice ajutor e binevenit”

E conștient că va avea cheltuieli mari în perioada de recuperare a copilei sale de 1 an și 8 luni, așa că mulțumește pentru orice sprijin financiar acordat.

Miercuri, Consiliul Local din Suceava a aprobat alocarea a 25.000 de lei ca ajutor de urgență pentru Larisa.

„Pentru momentul actual, e OK. Eu nu pot să stau nici să cer, nici să cerșesc. E greu să fiu predictiv pe termen mediu și lung. Pentru mine, orice ajutor e binevenit, că este acum sau mai încolo”.

Cheltuieli mari vor fi mai ales în ambulatoriu, acasă. Acum, pendulează între ambulatoriu și internare spitalicească.

„Nu există o estimare sută la sută, pentru că evaluarea neuro nu poate fi încă făcută, ca să vedem câte terapii și ce anume terapii trebuie. Se face doar kineto pentru starea de tetrapareză pe care o are”, explică Maniliuc.

Bărbatul maj spune că va fi nevoie de echipamente medicale, de formule de lapte special pentru starea de semicomă a micuței, iar kinetoterapia care se face la domiciliu nu este tocmai ieftină, o ședință costând 80 – 100 de lei.

Cei care vor să ajute o pot face donând bani în conturile deschise pe numele tatălui Larisei. Contul RO87 UGBI 0000 3320 0310 7RON este deschis la Garanti Bank Suceava, pe numele Maniliuc Victor Daniel. Contul în Euro RO55 UGBI 0000 3320 2100 5EUR cu SWIFT UGBIROBU este deschis pe numele Maniliuc Victor Daniel la Garanti Bank Suceava. Cont la Banca Transilvania, pentru cei care nu au posibilitatea să pună în cont la Garanti, RO45 BTRLRONCRT00K1277202, pe numele Maniliuc Victor Daniel.

Cercetările continuă

Polițiștii și procurorii suceveni continuă cercetările în cazul cumplitului accident. Șoferul acuzat de producerea acestuia, Bogdan Iulian Chetrariu, de 26 de ani, din Mitocu Dragomirnei, se află în arestul Poliției Județene Suceava, până pe 13 ianuarie, când se va cere prelungirea mandatului de arestare preventivă. Dacă cererea va fi aprobată, șoferul va fi dus în Penitenciarul Botoșani.

Poliștii au constatat că tânărul circula cu viteză, iar după impact a reușit să oprească autoturismul la o distanţă de peste 70 de metri faţă de trecerea pentru pietoni, victimele fiind proiectate pe trotuar, la distanţe de 20 până la 40 de metri faţă de marcajul pietonal.

