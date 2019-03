Tatăl lui Catrinel Sandu a fost operat de urgență. „Vă rog să ne rugăm”

„Nu am scris niciodată astfel de mesaj, dar am citit şi m-am rugat când am văzut la alţi prieteni pe pagină. Am nevoie, de fapt tatăl meu, Nicu Sandu, are nevoie de gândurile şi rugăciunile voastre. În câteva ore intră într-o operaţie foarte grea la Spitalul Colentina. Vă rog să ne rugăm să fie totul bine. Doamne ajută!”, a scris Catrinel Sandu (41 de ani) pe reţelele sociale.

„M-am trezit la patru dimineaţă, am primit un telefon de la mama şi am aflat ce s-a întâmplat. De atunci şi până acum am stat numai pe telefoane cu emoţii cu lacrimi (plânge). Acum două săptămâni a fost la mine, ne-am văzut. Era bine. Am vorbit cu el la telefon ieri. Era foarte bine, era foarte vesel. A fost o zi cumplită, cu multe telefoane, speranţe. A fost cred că cineva acolo sus, il iubeşte. a ajuns pe nişte mâini foarte bine. A ajuns la acelaşi spital unde m-am operat eu. Din fericire, avem nişte doctori extraordinari. El nu era acasă. Era singur acolo, fericirea a făcut ca vecinul nostru să se ducă să îi spună ceva şi a găsit uşa neînchisă. Lui i-a fost rău dar nu a vrut să spună nimănui, l-a găsit în pat. Abia vorbea, nu articula cuvintele. A spus că simte mâna stângă şi piciorul stâng amorţite. Vecinul şi-a dat seama că a fost ceva foarte grav, a sunat la salvare. De acolo a început totul. (…) El a avut un bypass acum cinci ani de zile, tratat, totul a fost foarte bine”, a spus Catrinel Sandu, la scurt timp după operație.

Catrinel Sandu a divorțat în 2017 de jucătorul de tenis Gabriel Trifu, cu care are două fetițe. Vedeta și-a găsit liniștea alături de Steve, un american care are doi băieți și care este medic stomatolog. Blonda se înțelege perfect cu nou ei iubit, Steve Schroeter, alături de care este foarte fericită. Cei doi se căsătoresc anul acesta.

