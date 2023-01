După meciul din sferturile de finală câştigat de Novak Djokovic în faţa rusului Andrei Rublev, un grup de suporteri s-a strâns în fața arenei Rod Laver de la Melbourne.

Oamenii, unii cu tricouri cu litera „Z” (devenit simbolul rușilor pentru războiul în Ucraina) au scandat sloganuri proruse și pro-Vladimir Putin și au arborat numeroase steaguri ruse.

Unul dintre steaguri a avut chipul lui Vladimir Putin, iar Srdjan Djokovic s-a pozat alături de bărbatul care îl ținea.

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB