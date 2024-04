Tăvălugul auto chinez lovește în plin și România. Ce informații adună producătorii subordonați Beijingului: „Aceste mașini se angajează într-un flux constant de comunicare și schimb de date”

Mai multe modele ale mărcii britanice MG au fost prezentate în centrele comerciale din România, brandul aflându-se în portofoliul gigantului chinez de stat SAIC Motor, cel mai mare producător auto din țara asiatică.

Concomitent, Lynk&Co – marcă deținută de grupul chinez Geely și companie „soră” cu Volvo și Polestar – a anunțat în februarie 2024 că se va extinde în România și Grecia, iar ulterior pe alte zece piețe europene.

Invazia chineză în Europa

În același timp, grupul chinez BYD a depășit Tesla și a devenit cel mai mare producător de mașini electrice și hibride la nivel mondial. Coordonatorii producătorului au anunțat planuri mari de cucerire a Europei: compania își ridică fabrică în Ungaria și țintește o cotă de piață în Europa de 5% până în 2025, adică vânzarea a minim 115.000 de unități anual, după cum scrie Automotive News Europe.

Pe lângă companiile auto menționate, mai vin în Europa producători chinezi noi, precum Nio, Xpeng sau Leapmotor, plus giganții de stat GAC, Dongfeng, FAW și Changan.

Recomandări VIDEO REPORTAJ Sub plafonul sărăciei, umanitatea rezistă. Două mame singure din satul Lespezi reușesc să-și țină copiii cu ajutorul oamenilor din comunitate: „Turci, români, căutăm ajutor pentru toți”

Producătorii de electronice intră în horă

Inclusiv producătorul de electronice Xiaomi și-a lansat recent propria mașină electrică.

Modelul Xiaomi de mașină electrică este intitulat SU7 Foto: Xiaomi

Iar Huawei – cel mai mare producător de echipamente de telecomunicații din lume și unul dintre cei mai mari producători de telefoane – a intrat, de asemenea, pe segmentul mașinilor electrice. Acum sistemele sale sunt disponibile pe modele produse împreună cu constructorii auto Seres, Chery, Changan, dar și cu CATL – cel mai mare producător de baterii din lume, potrivit CNBC.

Dragonii chinezi

În fapt, datorită subvențiilor masive, China este acum cea mai mare piață auto din lume atât pentru motoarele clasice, cât și pentru mașinile electrice. La fel, China are cea mai mare producție de mașini electrice la nivel mondial, inclusiv Tesla deținând o fabrică la Shanghai.

Dacia Spring, modelul electric oferit de constructorul român de la Mioveni, este la rândul său produs în China de către Renault împreună cu Dongfeng Motor.

Recomandări Cheia anchetei din cazul celor 17 decese de la Spitalul Sf. Pantelimon. Ce este noradrenalina și cum se poate verifica dacă a fost folosită corect

Iar producătorii chinezi sunt atât de avansați comparativ cu „adversarii” occidentali, încât grupurile vestice au început să vâneze acțiuni la noii lor competitori: Volkswagen a cumpărat 5% din acțiunile Xpeng, cu 700 de milioane de dolari, iar Stellantis – grupul ce deține Peugeot, Fiat și Chrysler – a investit 1,6 miliarde de dolari pentru 21% din Leapmotor.

Problema spionajului

Pe de altă parte, expansiunea auto coordonată de Beijing vine la pachet cu mari riscuri de securitate, avertizează experții occidentali. Mașinile chinezești sunt un pericol de spionaj mai mare decât 5G-ul, și o problemă mai greu de rezolvat, scria în ianuarie European Council on Foreign Affairs (ECFR), un think thank cu prezență în șapte state europene și cu sediul la Berlin.

Specialiștii ECFR au relatat cum, la un târg auto derulat în Germania în septembrie 2023, mașinile electrice chinezești au impresionat audiența prin faptul că aveau o calitate respectabilă și erau mai ieftine chiar și cu 20% decât echivalentele lor de la Renault sau BMW.

„Faptul că BYD – în loc de Volkswagen, ca până acum – este anunțat ca sponsor principal și partener de mobilitate al campionatului european de fotbal masculin din acest an, găzduit în Germania, este un semnal izbitor al schimbărilor care vor urma”, scrie ECFR.

Recomandări „Suntem în mijlocul celui de-al Treilea Război Mondial”. Un renumit filosof francez avertizează în privința unei „mari alianțe” între islamismul radical și ortodoxia rusă

Unii observatori, spune sursa citată, arată către ascensiunea producătorilor japonezi și coreeni în anii 70, încercând să inducă ideea că nu a fost cel mai rău lucru pentru industria auto mondială.

Smartphone pe roți

Jumătatea de secol care desparte cele două expansiuni are însă o componentă suplimentară care face comparația ușor deplasată: progresul tehnologic uriaș înregistrat de omenire între timp: automobilele de generație nouă au o multitudine de senzori și transmit continuu date către producători.

„Acestea nu sunt doar mașini, ci platforme de mobilitate, care se angajează într-un flux constant de comunicare, divertisment și schimb de date. În diferite grade de sofisticare, automobilele noi de astăzi colectează deja date pentru a antrena inteligența artificială în vederea conducerii automate”, arată grupul de analiză.

„În interiorul vehiculului, comportamentul șoferului și al pasagerilor este monitorizat; în exterior, senzorii urmăresc și trasează împrejurimile pentru a învăța software-ul să facă distincția, de exemplu, între o pungă de plastic care suflată de vânt pe stradă și un copil care se grăbește să iasă dintre vehiculele parcate. Viitorul automobilelor va fi electric, autonom și foarte bine conectat în rețea”, mai arată experții ECFR.

Think-tank-ul atrage însă atenția asupra problemei esențiale: „Cine controlează aceste fluxuri de date și software-ul reprezintă o problemă de securitate națională, securitate cibernetică și confidențialitate a informațiilor private”.

Comisia Europeană a anunțat că analizează cu prioritate „aspectele de securitate cibernetică ale vehiculelor conectate și automatizate – inclusiv ale vehiculelor electrice”.

Instituția planifică o evaluare a riscurilor reprezentate de aceste vehicule electrice.

Unii observatori și parlamentari din Europa au început, de asemenea, să pună întrebări similare. Dar lipsește încă o dezbatere mai amplă, care să cuprindă aspecte legate de protecția consumatorilor, riscul supravegherii țintite și posibilitățile de spionaj la scară largă prin intermediul microfoanelor, camerelor și senzorilor din autovehicule.

Interzicerea Huawei și ZTE la 5G

Aceeași dezbatere a avut loc în urmă cu câțiva ani în privința furnizorilor chinezi de tehnologie 5G.

„La baza acelei dileme a stat provocarea capitalismului de stat autoritar care se încorporează adânc în coloana vertebrală a infrastructurii de comunicații de pe piețele occidentale”, conform ECFR.

În final, autoritățile din Occident au ajuns la concluzia că este un risc prea mare ca grupurile chineze Huawei și ZTE să fie lăsate să furnizeze echipamente pentru rețelele 5G din SUA și UE.

Statele Unite au acuzat Huawei și ZTE că sunt pericole la adresa securității naționale. Alte state au arestat spioni chinezi care lucrau la filialele Huawei, precum Polonia, în vreme ce lobbyștii Huawei din Belgia au ajuns sub lupa serviciilor secrete, după cum scria Politico.

România a interzis, la rândul ei, integrarea echipamentelor Huawei în rețelele 5G, iar recent grupul chinez a dat în judecată statul român din cauza excluderii, conform Hotnews.

Problema TikTok

Aceeași problemă a fost ridicată recent și în cazul rețelei sociale TikTok, deținută de grupul chinez Bytedance.

Camera Reprezentanților din SUA a votat în luna martie o lege prin care grupul e obligat să vândă TikTok astfel încât aplicația să nu mai fie deținută de o companie din China.

„China comunistă este cel mai mare dușman geopolitic al Americii și folosește tehnologia pentru a submina în mod activ economia și securitatea Americii”, spunea la acel moment Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților.

FOTO: Profimedia Images

Ca și în cazul Huawei, problema o constituie legislația chineză, care obliga toate companiile chinezești să partajeze cu organele judiciare informații despre utilizatorii lor în cadrul investigațiilor.

Astfel, date sensibile ale utilizatorilor din întreaga lume pot ajunge la serviciile de spionaj din China.

Iar această legislație poate fi folosită oricând și în cazul mașinilor, mai ales că acestea sunt tot mai inteligente și colectează tot mai multe date despre posesorii și pasagerii lor.

Investigație de securitate națională în SUA

Statele Unite au anunțat pe 1 martie deschiderea unei investigații pentru a analiza dacă mașinile chinezești sunt un pericol la adresa securității naționale, conform Reuters.

Ministerul chinez de Externe a respins acuzațiile și a spus că mașinile chineze sunt populare la nivel mondial nu din cauza „așa-numitelor practici incorecte”, ci pentru că sunt sunt competitori puternici și inovativi.

Iar Asociația Chineză pentru Autoturisme a spus că, din toate mașinile cu senzori inteligenți, este incorect să fie țintite doar mașinile produse într-o singură țară.

ECFR cere reglementarea cât mai rapidă a mașinilor electrice chinezești în UE, până când acestea devin tot mai prezente, la fel cum a fost reglementată situația și în cazul 5G.

Urmărește-ne pe Google News